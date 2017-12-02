В Великобритании спецведомствам запретили пользоваться антивирусом «Касперского»

Лондон, 2 декабря. Отвечающим за национальную безопасность ведомствам Великобритании запретили использовать программы российской компании «Лаборатория Касперского». Об этом со ссылкой на послание главы Национального центра кибербезопасности (NCSC) Киарана Мартина к главам правительственных департаментов сообщает Financial Times.

В послании Мартин заявил, что выпущенный «Лабораторией Касперского» антивирус «представляет угрозу». Глава NCSC рекомендовал не пользоваться программным обеспечением в тех случаях, когда ведомство имеет дело со связанной с национальной безопасностью информацией.

«Там, где предполагается, что доступ к информации со стороны России станет риском для национальной безопасности, не стоит выбирать антивирус базирующейся в России компании», — говорится в послании.

По словам Мартина, запрет касается департаментов, которые отвечают за международные переговоры, оборону и внешнюю политику страны.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что NCSC заподозрил антивирус «Касперского» в слежке за гражданами других стран и связях с ФСБ.