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На Гавайях впервые за 25 лет испытали систему оповещения о ядерном ударе
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    На Гавайях впервые за 25 лет испытали систему оповещения о ядерном ударе

    4:23  2 Декабря 2017
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    На Гавайях впервые за 25 лет испытали систему оповещения о ядерном ударе

    Гонолулу, 2 декабря. На Гавайях впервые со времен окончания холодной войны испытали систему оповещения о ядерном ударе, сообщает ABC News.

    Сигнал о ядерном ударе прозвучал после оповещения об угрозе цунами.

    Местные власти считают, что в случае запуска ракеты с ядерной боеголовкой с территории Северной Кореи, жителям штата останется менее 20 минут для того, чтобы найти укрытие.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в КНДР заявили об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. В Пхеньяне подчеркнули, что прошедшая удачные испытания ракета может поразить любую цель на территории США.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #кндр #ядерный удар
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