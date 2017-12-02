На Гавайях впервые за 25 лет испытали систему оповещения о ядерном ударе

Гонолулу, 2 декабря. На Гавайях впервые со времен окончания холодной войны испытали систему оповещения о ядерном ударе, сообщает ABC News.

Сигнал о ядерном ударе прозвучал после оповещения об угрозе цунами.

Местные власти считают, что в случае запуска ракеты с ядерной боеголовкой с территории Северной Кореи, жителям штата останется менее 20 минут для того, чтобы найти укрытие.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в КНДР заявили об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. В Пхеньяне подчеркнули, что прошедшая удачные испытания ракета может поразить любую цель на территории США.