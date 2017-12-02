Москва обеспокоена тем, как СМИ в США преподносят новости о России

Вашингтон, 2 декабря. В Москве обеспокоены тем, как СМИ в Соединенных Штатах подают касающиеся России новости. Об этом со ссылкой на выступление посла РФ в США Анатолия Антонова перед студентами в Станфордском университете сообщает ТАСС.

Дипломат говорил о публикациях в американских средствах массовой информации, которые касаются «российского следа». Антонов заявил, что российская сторона «очень обеспокоена» тем, что происходит со СМИ в США.

«Очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее нет», — заявил российский посол, добавив, что именно этим занимаются СМИ в США.

Антонов отметил, что Россия «стала заложником» в отношениях Демократической и Республиканской партий в США и подчеркнул, что американские СМИ пытаются демонизировать РФ и ее руководство.

Напомним, ранее Газета.ru со ссылкой на СМИ сообщила, что Анатолий Антонов посетил заблокированную Госдепом США дипломатическую собственность России в Сан-Франциско.