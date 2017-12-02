Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Спасатели предупредили жителей Петербурга о снеге с дождем и гололеде
Весь мир
Майкл Флинн обсуждал звонки Кисляку с командой Трампа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Майкл Флинн обсуждал звонки Кисляку с командой Трампа

    3:22  2 Декабря 2017
    33

    Майкл Флинн обсуждал звонки Кисляку с командой Трампа

    Вашингтон, 2 декабря. Признавшийся в даче ложных показаний ФБР бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в декабре 2016 года обсуждал с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером свои контакты с российскими представителями. Об этом со ссылкой на двух бывших представителей переходной команды президента сообщает Bloomberg.

    По данным издания, Кушнер дал Флинну указание связаться с представителями России и других стран и убедить их отложить до выхода в отставку Барака Обамы обсуждение в Совбезе ООН касающейся Израиля резолюции.

    «Флинну сказали попытаться убедить послов отсрочить голосование в ООН по израильским поселениям до тех пор, пока бывший президент США Барак Обама не покинет пост», — сообщает агентство.

    Также сообщается, что Майкл Флинн обсуждал с представителями команды Дональда Трампа телефонные разговоры занимавшему тогда пост посла России в США Сергею Кисляку. В них советник президента якобы просил, чтобы Москва «не усугубляла ситуацию и ответила на санкции умеренно». Один из разговоров мог состояться 29 декабря.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что за дачу ложных показаний Федеральному бюро расследований США Майклу Флинну может грозить штраф в размере до 9,5 тысяч долларов и тюремное заключение сроком до полугода.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #флинн #кисляк
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть