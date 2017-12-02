Майкл Флинн обсуждал звонки Кисляку с командой Трампа

Вашингтон, 2 декабря. Признавшийся в даче ложных показаний ФБР бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в декабре 2016 года обсуждал с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером свои контакты с российскими представителями. Об этом со ссылкой на двух бывших представителей переходной команды президента сообщает Bloomberg.

По данным издания, Кушнер дал Флинну указание связаться с представителями России и других стран и убедить их отложить до выхода в отставку Барака Обамы обсуждение в Совбезе ООН касающейся Израиля резолюции.

«Флинну сказали попытаться убедить послов отсрочить голосование в ООН по израильским поселениям до тех пор, пока бывший президент США Барак Обама не покинет пост», — сообщает агентство.

Также сообщается, что Майкл Флинн обсуждал с представителями команды Дональда Трампа телефонные разговоры занимавшему тогда пост посла России в США Сергею Кисляку. В них советник президента якобы просил, чтобы Москва «не усугубляла ситуацию и ответила на санкции умеренно». Один из разговоров мог состояться 29 декабря.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что за дачу ложных показаний Федеральному бюро расследований США Майклу Флинну может грозить штраф в размере до 9,5 тысяч долларов и тюремное заключение сроком до полугода.