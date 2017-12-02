Полиция Вашингтона не подтвердила сообщения о стрельбе у Белого дома

Вашингтон, 2 декабря. Информация о стрельбе возле президентской резиденции в США не подтвердилась, территория у Белого дома безопасна. Об этом со ссылкой на департамент полиции Вашингтона (округ Колумбия) сообщает RT.

«Сообщения о стрелке в районе здания 1400 не подтвердились. Территория безопасна, полиция занимается зачисткой», — цитирует ведомство издание.

Напомним, в средине ноября в округе Техама (штат Калифорния, США) преступник открыл огонь в начальной школе, погибли несколько человек. По данным правоохранительных органов, злоумышленник также стрелял в четырех разных местах помимо школы, в том числе вв собственном доме.