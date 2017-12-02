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Несколько ракет было запущено в сторону Ливана с авиабазы в Сирии
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    Несколько ракет было запущено в сторону Ливана с авиабазы в Сирии

    2:28  2 Декабря 2017  /обновлено: 2:32  02 Декабря 2017
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    Несколько ракет было запущено в сторону Ливана с авиабазы в Сирии

    Бейрут, 2 декабря. Системы ПВО Сирии выпустили несколько ракет в сторону границы с Ливаном. По некоторым данным, целью был израильский самолет. 

    Как сообщает Al-Masdar News, по меньшей мере четыре ракеты класса «земля-воздух» были запущены с авиабазы «Меззе» в провинции Дамаск. Цель неизвестна, однако по данным источника, это мог быть летевший на низкой высоте израильский самолет. 

    Вечером Израиль выпустил несколько ракет по иранской базе в области Кесве (запад провинции Дамаск). Они были перехвачены Сирией. Кроме того, еще одна ракета была выпущена израильской стороной в 1.10. Ее также удалось перехватить.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #ливан #пво
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