Посол РФ в США осмотрел российскую дипсобственность в Сан-Франциско

Сан-Франциско, 2 декабря. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что смог осмотреть российскую дипсобственность в Сан-Франциско. При этом представители Госдепартамента не чинили ему препятствий при осмотре.

На встрече со студентами в Станфордском университете Сан-Франциско Антонов сообщил, что осмотрел снаружи российское генконсульство в Сан-Франциско и резиденцию генконсула. Дипломат рассказал студентам, что «посетил эту огороженную территорию».

Посол подчеркнул, что здания по-прежнему являются российской собственностью.

Вспоминая о том, что ранее власти США не разрешили ему войти в здание, Антонов сообщил, что в этот раз представители Госдепартамента не чинили ему препятствий при осмотре.

Напомним, в начале сентября российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в американской столице и помещения торгового представительства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию дипломатического ведомства США.