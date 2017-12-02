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Посол РФ в США осмотрел российскую дипсобственность в Сан-Франциско
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    Посол РФ в США осмотрел российскую дипсобственность в Сан-Франциско

    2:11  2 Декабря 2017
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    Посол РФ в США осмотрел российскую дипсобственность в Сан-Франциско

    Сан-Франциско, 2 декабря. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что смог осмотреть российскую дипсобственность в Сан-Франциско. При этом представители Госдепартамента не чинили ему препятствий при осмотре.

    На встрече со студентами в Станфордском университете Сан-Франциско Антонов сообщил, что осмотрел снаружи российское генконсульство в Сан-Франциско и резиденцию генконсула. Дипломат рассказал студентам, что «посетил эту огороженную территорию». 

    Посол подчеркнул, что здания по-прежнему являются российской собственностью. 

    Вспоминая о том, что ранее власти США не разрешили ему войти в здание, Антонов сообщил, что в этот раз представители Госдепартамента не чинили ему препятствий при осмотре.

    Посол РФ в США осмотрел российскую дипсобственность в Сан-Франциско

    Напомним, в начале сентября российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в американской столице и помещения торгового представительства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию дипломатического ведомства США.

    Автор: Олеся Волкова
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    #антонов #сша
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