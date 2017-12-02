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Москвичи о жеребьевке ЧМ-2018: Саудовская Аравия может купить кого-то поэлитнее. ФАН-ТВ
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    Москвичи о жеребьевке ЧМ-2018: Саудовская Аравия может купить кого-то поэлитнее. ФАН-ТВ

    2:23  2 Декабря 2017
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    В Москве состоялась долгожданная жеребьевка Чемпионата мира по футболу 2018 года. Турнирную судьбу 32 команд-участниц выбирали в присутствии главных тренеров, глав национальных футбольных федераций, президентов Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций и, конечно, спортсменов – чемпионов мира разных лет. В церемонии принял участие и президент России Владимир Путин. По ее итогам сформированы восемь групп по четыре команды. В группе А соперниками России станут Уругвай, Египет и Саудовская Аравия. Москвичи поделились с ФАН-ТВ своими эмоциями от турнирной таблицы.

    Сразу после жеребьевки ЧМ-2018 корреспонденты ФАН-ТВ вышли на московские улицы и опросили москвичей.

    – Соперники намного хуже нашей команды, на мой счет. Я думаю, мы займем первое место в группе, – уверен Павел.

    – Что дальше?

    – Ну, максимум четверть финала. Нападение у нас хорошее. Также надо надеяться на вратаря. Я думаю, что Акинфеев «блистанет» в этот раз, не огорчит нас.

    За результатами жеребьевки следят все. Свои прогнозы строит Гайрад:

    – Уругвай, конечно, выйдет на первое место, Россия на второе.

    С корреспондентом ФАН-ТВ пообщался Сергей.

    – Кто лучший соперник?

    – Не знаю, эти команды не знаю. Уругвай – сильный соперник. А лучший, наверное, – Саудовская Аравия или Египет.

    – Почему?

    – Потому что есть вероятность, что, может быть, наши выиграют…

    Москвичи о жеребьевке ЧМ-2018: Саудовская Аравия может купить кого-то поэлитнее. ФАН-ТВ

    В числе собеседников ФАН-ТВ в этот вечер оказался и молодой человек по имени Раде:

    – Уругвай сильнее!

    – Почему Уругвай?

    – Потому что остальные команды слабые! Я вообще из Сербии! У нас там Бразилия, нам будет намного тяжелее!

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    В серьезные рассуждения пускается молодой человек по имени Арсений:

    – Самый сильный – Уругвай, самый слабый – Египет. Уругвай долгое время находился на втором месте в топе вообще мировых сборных, а Египет, если честно, касаемо футбола, – вообще не самая сильная страна.

    – Каковы наши сильные и слабые стороны, российской сборной?

    Москвичи о жеребьевке ЧМ-2018: Саудовская Аравия может купить кого-то поэлитнее. ФАН-ТВ

    – Домашняя игра, во-первых. Домашняя игра – это одна из самых сильных сторон: что дома, поддержка. Сочинскую Олимпиаду нам удалось выиграть? Удалось, хотя многие не ставили на Россию. Слабые стороны – соответственно, игра. Сборная сильно упала в рейтингах, и сильно упало количество побед. Я считаю, что нужно улучшать футбольные школы в России, тогда все решится, потому что самая сильная школа у нас находится в Краснодаре, и, по сути, их достаточно мало.  

    С репортером ФАН-ТВ останавливается поговорить Александр:

    – Я думаю, однозначно хорошая группа. Можно выходить дальше из группы, обязательно. Думаю, у России все успешно получится. Может быть, какие-то проблемы с Уругваем будут, но можно и их проходить.

    – Как вы объясняете такой большой интерес FIFA к допинг-пробам наших российских футболистов, не повлияет ли это негативно на проведение Чемпионата Мира?

    – Хороший вопрос. Думаю, не повлияет, потому что это какие-то больше олимпийские вопросы, в том числе политизированные. Давят, задавливают, морально угнетают спортсменов, в целом российский спорт, наверное.

    Москвичи о жеребьевке ЧМ-2018: Саудовская Аравия может купить кого-то поэлитнее. ФАН-ТВ

    – Но не дождутся?

    – Не дождутся! Русские не сдаются!

    Молодые люди Кирилл и Егор также высказывают свою точку зрения:

    – У Саудовской Аравии очень много денег, возможно, они купят кого-нибудь поэлитнее, чем любой наш игрок…

    – Но русский дух победит!

    Подросток по имени Платон демонстрирует свою осведомленность в футбольном вопросе:

    – Я думаю, что, если бы была Швейцария или Англия, то, наверное, ничья бы была. Но, может быть, мы бы и проиграли бы.

    Москвичи о жеребьевке ЧМ-2018: Саудовская Аравия может купить кого-то поэлитнее. ФАН-ТВ

    – А так, победим?

    – Да, победим.

    Владимир и Екатерина прогуливаются по заснеженной Москве. По мнению молодого человека, тема футбола накрепко связана с темой туризма:

    – Для российских туристов откроют Египет наверняка! Мне кажется, мы лучше подготовлены.

    – Чем они?

    – Да, конечно.

    – А что об этом говорит?

    – Уровень культуры! Мы точно в этом больше преуспели, чем Египет, нынешний Египет. И мне кажется, мы победим.

    – У нас своя территория должна помогать, тем более с южными странами, которые не приспособлены к нашему климату, – уверена Екатерина. – Я думаю, что в войне он должен нам помочь!

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    Автор: Анастасия Алексеева; Александр Фокин
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    #россия #москва
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