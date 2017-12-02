В крови экс-генерала Праляка нашли цианистый калий

Гаага, 2 декабря. Бывший генерал хорватской армии Слободан Праляк умер от цианистого калия, сообщили в голландской прокуратуре.

Прокуратура назвала предварительные результаты вскрытия. Токсикологическое исследование показало наличие в крови Праляка цианистого калия. По данным экспертов, данный яд привел к сердечной недостаточности, которая, по всей видимости, и стала причиной смерти.

По договору Международного трибунала по бывшей Югославии [МТБЮ] с хорватскими властями, на вскрытии в качестве наблюдателей находились двое хорватских экспертов, сообщает ТАСС.

Праляка приговорили к 20 годам тюремного заключения за преступления в период гражданской войны в бывшей Югославии. Адвокаты генерала подали апелляцию, однако суд оставил приговор в силе. Узнав об этом, Праляк заявил судье, что принял яд.