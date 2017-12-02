Сирия: в документе оппозиции не нашлось места борьбе с ИГ

Женева, 2 декабря. В принятом в Эр-Рияде документе сирийской оппозиции не упоминается о необходимости борьбы с террористическими группами. Об этом заявил поспред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

Бородавкин отметил, что в документе сирийской оппозиции по итогам конференции в Эр-Рияде нет упоминания о неформальном документе об урегулировании известном как «12 основных межсирийских принципов».

«Нет там и обязательства бороться с ИГ,1 «Джебхат ан-Нусрой»2 (террористические организации, запрещенные в РФ), отсутствует поддержка создания зон деэскалации и усилий по прекращения боевых действий в Сирии», — подчеркнул постпред России.

В документе оппозиции, сообщает ТАСС, говорилось об отказе от предварительных условий. Но при этом сирийская оппозиция выступила за отставку президента Сирии Башара Асада.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.