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Сирия: в документе оппозиции не нашлось места борьбе с ИГ
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    Сирия: в документе оппозиции не нашлось места борьбе с ИГ

    1:46  2 Декабря 2017
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    Сирия: в документе оппозиции не нашлось места борьбе с ИГ

    Женева, 2 декабря. В принятом в Эр-Рияде документе сирийской оппозиции не упоминается о необходимости борьбы с террористическими группами. Об этом заявил поспред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

    Бородавкин отметил, что в документе сирийской оппозиции по итогам конференции в Эр-Рияде нет упоминания о неформальном документе об урегулировании известном как «12 основных межсирийских принципов». 

    «Нет там и обязательства бороться с ИГ,1 «Джебхат ан-Нусрой»2 (террористические организации, запрещенные в РФ), отсутствует поддержка создания зон деэскалации и усилий по прекращения боевых действий в Сирии», — подчеркнул постпред России.

    В документе оппозиции, сообщает ТАСС, говорилось об отказе от предварительных условий. Но при этом сирийская оппозиция выступила за отставку президента Сирии Башара Асада.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #игил #бородавкин #джебхат ан-нусра #исламскоегосударство
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