Европейская шаурма может оказаться вне закона

Москва, 2 декабря. В Европе под угрозой запрета оказалось одно из блюд фастфуда — донер-кебаб — из-за содержания в мясе фосфатов, сообщает пресс-служба Европарламента.

Ранее Европейская комиссия предложила законодательно разрешить использование фосфатов в баранине, говядине и телятине. Комздрав Европарламента проголосовал против, объяснив свое решение результатами исследований, которые выявили связь между употреблением пищи с фосфатами и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний.

Следующее заседание Европарламента пройдет с 11 по 14 декабря. Если большинство поддержит решение комитета, то законопроект вернется в Еврокомиссию на доработку, а продавцы донер-кебаба (европейский вариант шаурмы) с фосфатами окажутся вне закона.

Как сообщает «Телеканал 360», продавцы донеров заявили, что это «дискриминация турецкого бизнеса», потому что большинство продавцов являются турками.