Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Очередь из самолетов выстроилась в аэропорту «Шереметьево»
Общество
Европейская шаурма может оказаться вне закона
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Европейская шаурма может оказаться вне закона

    1:33  2 Декабря 2017
    93

    Европейская шаурма может оказаться вне закона

    Москва, 2 декабря. В Европе под угрозой запрета оказалось одно из блюд фастфуда — донер-кебаб — из-за содержания в мясе фосфатов, сообщает пресс-служба Европарламента.

    Ранее Европейская комиссия предложила законодательно разрешить использование фосфатов в баранине, говядине и телятине. Комздрав Европарламента проголосовал против, объяснив свое решение результатами исследований, которые выявили связь между употреблением пищи с фосфатами и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний.

    Следующее заседание Европарламента пройдет с 11 по 14 декабря. Если большинство поддержит решение комитета, то законопроект вернется в Еврокомиссию на доработку, а продавцы донер-кебаба (европейский вариант шаурмы) с фосфатами окажутся вне закона.

    Европейская шаурма может оказаться вне закона

    Как сообщает «Телеканал 360», продавцы донеров заявили, что это «дискриминация турецкого бизнеса», потому что большинство продавцов являются турками.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ес #европа #шаурма
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть