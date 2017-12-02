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Клинцевич вспомнил анекдот о «краже шубы» в связи с делом Флинна
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    Клинцевич вспомнил анекдот о «краже шубы» в связи с делом Флинна

    1:13  2 Декабря 2017
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    Клинцевич вспомнил анекдот о «краже шубы» в связи с делом Флинна

    Москва, 2 декабря. Первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич считает обвинения в адрес бывшего советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна ударом по Дональду Трампу и сравнивает эту историю с «кражей шубы».

    «Бывший советник администрации США по национальной безопасности Майкл Флинн, что называется, просто попал под руку. Главный атакуемый это, конечно, Дональд Трамп», — заявил Клинцевич.

    В интервью РИА Новости политик вспомнил анекдот про шубу, рассказанный в конце XIX века русским писателем Алексеем Апухтиным в «Неоконченной повести»: «Вы ошибаетесь, графиня, Сергеев ничего не украл, а напротив того, у него украли шубу».

    Говоря о Флинне, Клинцевич отметил, что «все равно, он ли украл или у него украли», «главное то, что он был замешан в гадком деле».

    Клинцевич вспомнил анекдот о «краже шубы» в связи с делом Флинна

    Имя Майка Флинна фигурирует в расследовании дела о так называемом «российском вмешательстве» в президентские выборы и о связях Трампа с Россией. Накануне Флинн признал, что умышленно солгал агентам ФБР относительно своих контактов с российским послом.

    Адвокат Белого дома Тай Кобб в пятницу подчеркнул, что признание вины в даче ложных показаний ФБР Флинном касается лишь его самого, сообщала «Газета.ру»

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #трамп #клинцевич #флинн
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