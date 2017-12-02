Кадыров рассказал о радостной встрече с Тайсоном в Чечне

Грозный, 2 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.

На своей странице в Instagram Кадыров рассказал, что ему довелось познакомится с Тайсоном в сентябре 2005 года во время визита боксера в Чечню. Вместе они провели встречу с молодежью на небольшом стадионе Гудермеса.

По словам главы Чечни, в четверг у них произошла «новая и радостная встреча». Кадыров и Тайсон говорили о боксе и современных тенденциях развития этого вида спорта.

«Мы выразили уверенность, что наша дружба получит новое дыхание и продолжение!» — написал Кадыров в соцсети.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что российские боксеры Руслан Проводников и Денис Лебедев подарили берет ВДВ Майку Тайсону на форуме в Москве.