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Общество
Кадыров рассказал о радостной встрече с Тайсоном в Чечне
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    Кадыров рассказал о радостной встрече с Тайсоном в Чечне

    0:55  2 Декабря 2017  /обновлено: 1:28  02 Декабря 2017
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    Кадыров рассказал о радостной встрече с Тайсоном в Чечне

    Грозный, 2 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном. 

    На своей странице в Instagram Кадыров рассказал, что ему довелось познакомится с Тайсоном в сентябре 2005 года во время визита боксера в Чечню. Вместе они провели встречу с молодежью на небольшом стадионе Гудермеса. 

    По словам главы Чечни, в четверг у них произошла «новая и радостная встреча». Кадыров и Тайсон говорили о боксе и современных тенденциях развития этого вида спорта.

    «Мы выразили уверенность, что наша дружба получит новое дыхание и продолжение!» — написал Кадыров в соцсети.

    Кадыров рассказал о радостной встрече с Тайсоном в Чечне

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что российские боксеры Руслан Проводников и Денис Лебедев подарили берет ВДВ Майку Тайсону на форуме в Москве.

    Автор: Олеся Волкова
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    #кадыров #бокс #тайсон
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