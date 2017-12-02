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Политика
Эксперт предложил «сильный политический шаг» в ответ на лишение RT аккредитации в США
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    Эксперт предложил «сильный политический шаг» в ответ на лишение RT аккредитации в США

    1:01  2 Декабря 2017
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    Эксперт предложил «сильный политический шаг» в ответ на лишение RT аккредитации в США

    Москва, 2 декабря. Россия не должна следовать по пути американского конгресса и лишать журналистов из США аккредитации в Госдуме и Совете Федерации. Это докажет, что Россия, в отличие от США, является демократическим государством, считает руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов. 

    Богданов считает, что российские власти не должны применять к американским журналистам зеркальные меры, а именно лишать их аккредитации в парламенте или иных органах власти. 

    «Наоборот, нам сейчас необходимо наглядно показать, что в отличие от США, именно мы являемся демократическим государством, в котором уважают свободу слова. Мы не должны, по аналогии с Америкой, уподобляться полицейскому государству», — заявил эксперт в комментарии для «ФедералПресс»

    Богданов предложил в данном случае, наоборот, проявить еще большую информационную открытость для американских граждан; это было бы «сильным политическим шагом с нашей стороны». 

    Напомним, конгресс США лишил аккредитации российское информационное агентство RT. В качестве ответной меры в комитете по регламенту ГД предложили лишить аккредитации в парламент американских журналистов. Предполагается, что введение данной меры будет рассмотрено уже на следующей неделе. 

    Автор: Владимир Багров
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    #россия #сша #госдума #rt #совфед #конгресс #аккредитация
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