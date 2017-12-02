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Россия
Мы умеем принимать гостей: Путин пообещал сделать ЧМ-2018 грандиозным праздником
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    Мы умеем принимать гостей: Путин пообещал сделать ЧМ-2018 грандиозным праздником

    2:00  2 Декабря 2017
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    Мы умеем принимать гостей: Путин пообещал сделать ЧМ-2018 грандиозным праздником

    Москва, 2 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет на самом высоком уровне и оставит незабываемые впечатления о России, сообщает пресс-служба Кремля.

    Выступая на финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу, президент подчеркнул, что Россия «с нетерпением ждет чемпионата мира и намерена провести его на самом высоком уровне».

    Путин подчеркнул, что матчи чемпионата пройдут в 11 городах России, а значит у зарубежных болельщиков будет возможность познакомиться с «такой огромной и многоликой» Россией.

    «То, как мы умеем принимать друзей, знает любой, кто хоть раз приезжал в Россию. А поклонников футбола, игроков и их наставников мы относим именно к нашим друзьям. Любовь к этому виду спорта у нас давняя, крепкая и всенародная», — заявил Путин.

    Глава государства пообещал, что российская сторона сделает «всё, чтобы он (ЧМ) стал грандиозным спортивным праздником». 

    Мы умеем принимать гостей: Путин пообещал сделать ЧМ-2018 грандиозным праздником

    Напомним, по итогам жеребьевки группового этапа турнира сборная России сыграет с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии в группе A.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #чм-2018 #жеребьевка
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