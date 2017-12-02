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Трамп прокомментировал слухи об увольнении Тиллерсона
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    Трамп прокомментировал слухи об увольнении Тиллерсона

    0:12  2 Декабря 2017
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    Трамп прокомментировал слухи об увольнении Тиллерсона

    Вашингтон, 2 декабря. Рекс Тиллерсон не уходит с поста госсекретаря. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

    «СМИ спекулировали на тему того, что либо я уволил Рекса Тиллерсона, либо он скоро уходит — ложные новости!», — написал Трамп.

    При этом он отметил, что у него действительно есть разногласия с Тиллерсоном по некоторым вопросам. Но при этом вместе они «хорошо работают». 

    В пятницу сам Тиллерсон назвал слухи о своей возможной отставке смехотворными. 

    Ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что Трамп намерен отправить Тиллерсона в отставку и заменить его директором ЦРУ Майклом Помпео, на место которого поставят Тома Коттона.

    Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в четверг хоть и признала наличие разногласий между президентом и госсекретарем, но опровергла слухи об отставке Тиллерсона.

    Трамп прокомментировал слухи об увольнении Тиллерсона

    Политолог телеканала RT ранее не исключил правдивости слухов о возможном увольнении Тиллерсона. По его мнению, подобная рокировка могла бы означать, что администрация Трампа готовится к куда более агрессивному подходу по отношению к Ирану.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #трамп #тиллерсон
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