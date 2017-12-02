Трамп прокомментировал слухи об увольнении Тиллерсона

Вашингтон, 2 декабря. Рекс Тиллерсон не уходит с поста госсекретаря. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

«СМИ спекулировали на тему того, что либо я уволил Рекса Тиллерсона, либо он скоро уходит — ложные новости!», — написал Трамп.

При этом он отметил, что у него действительно есть разногласия с Тиллерсоном по некоторым вопросам. Но при этом вместе они «хорошо работают».

The media has been speculating that I fired Rex Tillerson or that he would be leaving soon - FAKE NEWS! He’s not leaving and while we disagree on certain subjects, (I call the final shots) we work well together and America is highly respected again!https://t.co/FrqiPLFJ1E — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 1, 2017

В пятницу сам Тиллерсон назвал слухи о своей возможной отставке смехотворными.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что Трамп намерен отправить Тиллерсона в отставку и заменить его директором ЦРУ Майклом Помпео, на место которого поставят Тома Коттона.

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в четверг хоть и признала наличие разногласий между президентом и госсекретарем, но опровергла слухи об отставке Тиллерсона.

Политолог телеканала RT ранее не исключил правдивости слухов о возможном увольнении Тиллерсона. По его мнению, подобная рокировка могла бы означать, что администрация Трампа готовится к куда более агрессивному подходу по отношению к Ирану.