Уинслет «переиграла» финал «Титаника» ради спасения героя Ди Каприо

Лос-Анджелес, 1 декабря. Актриса Кейт Уинслет в эфире программы комика Стивена Кольбера The Late Show подтвердила, что сыгранный Леонардо Ди Каприо персонаж «Титаника» Джек мог спастись, поместившись на двери вместе с ее героиней.

В эфире передачи Уинслет рассказала, что Джек видимо не очень-то хотел спастись, потому что он «недостаточно пытался».

Ведущий предложил ей воспроизвести трагическую сцену гибели Джека, использовав вместо двери его стол. Уинслет взгромоздилась на стол ведущего, а после и он залез туда же. «Да! Мы сделали это!», — вскричала актриса.

В 2017 году отмечается 20-летие «Титаника». Миллионы поклонников фильма все эти годы продолжаются споры о том, почему погиб Джек, ведь на двери, где лежала Роуз, места могло хватить двоим.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», режиссер картины Джеймс Кэмерон назвал споры вокруг финала фильма «Титаник» глупыми, поскольку подобная концовка фильма была обусловлена законами драматургии, и Джек, по его словам, в любом случае должен был умереть.