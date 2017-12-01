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Происшествия
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Общество
Погибшая в Турции россиянка могла подрабатывать в эскорт-услугах
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    Погибшая в Турции россиянка могла подрабатывать в эскорт-услугах

    23:27  1 Декабря 2017
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    Погибшая в Турции россиянка могла подрабатывать в эскорт-услугах

    Анкара, 1 декабря. Знакомый россиянки Татьяны, погибшей в горах в Стамбуле, рассказал журналистам, чем девушка занималась в Турции. По его данным, она предлагала ему оказать услуги интимного характера. 

    Мужчина рассказал РенТВ, что Татьяна «занималась эскортом». По его словам, лично они не встречались. Переписка шла онлайн. За час интимных услуг девушка просила 500 долларов. 

    Ранее стало известно о гибели 19-летней россиянки в Турции. По предварительным данным, 18 ноября девушка отправилась в горы с неким турецким бизнесменом. Позже ее тело с синяками на спине и разрывом между пальцами на ноге обнаружили в его автомобиле.

    Погибшая в Турции россиянка могла подрабатывать в эскорт-услугах

    В пятницу, как сообщал «Телеканал 360», Генконсульство России в Стамбуле подтвердило гибель девушки. Дипломаты оказали всю необходимую помощь для отправки тела на родину. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #турция #чп #происшествия
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