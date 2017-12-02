Трамп лопнет от зависти: соцсети оценили селфи Путина с Пеле и Марадоной

Москва, 1 декабря. Президент России Владимир Путин в преддверии жеребьевки ЧМ-2018 встретился с легендарными футболистами, в числе которых оказались Пеле, Марадона, Роналдо и Рональдиньо. Пообщавшись со спортсменами, президент сделал с ними фото, что стало поводом для обсуждения в соцсетях.

В беседе с футболистами Владимир Путин отметил, что их хорошо знают в России.

«Разные поколения болельщиков знают вас и вы, безусловно, являетесь примером», — подчеркнул российский лидер, добавив, что в стране сегодня футболом занимаются порядка трех миллионов человек.

После этого президент сделал фото с Пеле и Марадоной.

Легендарный бразильский футболист Пеле приехал на встречу с Путиным. Очень бодрый, всем желал удачи pic.twitter.com/Cw1tSWm1wV — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 1, 2017

В соцсетях оценили кадр. Не обошлось без политики. Так, пользователи соцсетей ожидают, что президент Украины Петр Порошенко напишет протест после того как увидит это фото.

«Трамп от зависти лопнет, а Порошенко протест напишет», — уверен один из пользователей соцсети.

Некоторые вспомнили о набирающей популярность инициативе, пошутив, что Пеле и Марадона и есть Putin Team («Команда Путина»).

Многие также отметили, что визит легендарных футболистов в Москву послужил показательным опровержением того, что Россия якобы находится в международной изоляции.

«Международная изоляция президента РФ продолжается!» — иронизирует «ВКонтакте» Александр Агу.

Другие пользователи оказались солидарны с ним, отметив, что к Путину на фотографирование буквально выстроилась очередь. «Что это как не признание нашего президента как мирового лидера», — пишут в комментариях.