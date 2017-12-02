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Происшествия
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#Соцсети
Трамп лопнет от зависти: соцсети оценили селфи Путина с Пеле и Марадоной
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    Трамп лопнет от зависти: соцсети оценили селфи Путина с Пеле и Марадоной

    0:00  2 Декабря 2017
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    Трамп лопнет от зависти: соцсети оценили селфи Путина с Пеле и Марадоной

    Москва, 1 декабря. Президент России Владимир Путин в преддверии жеребьевки ЧМ-2018 встретился с легендарными футболистами, в числе которых оказались Пеле, Марадона, Роналдо и Рональдиньо. Пообщавшись со спортсменами, президент сделал с ними фото, что стало поводом для обсуждения в соцсетях. 

    В беседе с футболистами Владимир Путин отметил, что их хорошо знают в России. 

    «Разные поколения болельщиков знают вас и вы, безусловно, являетесь примером», — подчеркнул российский лидер, добавив, что в стране сегодня футболом занимаются порядка трех миллионов человек. 

    После этого президент сделал фото с Пеле и Марадоной.

    В соцсетях оценили кадр. Не обошлось без политики. Так, пользователи соцсетей ожидают, что президент Украины Петр Порошенко напишет протест после того как увидит это фото. 

    «Трамп от зависти лопнет, а Порошенко протест напишет», — уверен один из пользователей соцсети. 

    Трамп лопнет от зависти: соцсети оценили селфи Путина с Пеле и Марадоной

    Некоторые вспомнили о набирающей популярность инициативе, пошутив, что Пеле и Марадона и есть Putin Team («Команда Путина»). 

    Многие также отметили, что визит легендарных футболистов в Москву послужил показательным опровержением того, что Россия якобы находится в международной изоляции. 

    «Международная изоляция президента РФ продолжается!» — иронизирует «ВКонтакте» Александр Агу. 

    Другие пользователи оказались солидарны с ним, отметив, что к Путину на фотографирование буквально выстроилась очередь. «Что это как не признание нашего президента как мирового лидера», — пишут в комментариях. 

    Трамп лопнет от зависти: соцсети оценили селфи Путина с Пеле и Марадоной

    Автор: Владимир Багров
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    #путин #порошенко #трамп #чм-2018 #марадона #пеле
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