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Общество
Российским водителям запретили ездить на летней резине до конца зимы
Общество
Российским водителям запретили ездить на летней резине до конца зимы
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    Российским водителям запретили ездить на летней резине до конца зимы

    23:08  1 Декабря 2017
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    Российским водителям запретили ездить на летней резине до конца зимы

    Москва, 1 декабря. В России с 1 декабря вступило в силу правило технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

    Согласно техрегламенту, с декабря по февраль водителям не разрешается эксплуатировать автомобили, которые не оснащены зимними покрышками. Все автомобили должны быть оснащены зимние шины – с шипами или липучкой.

    При этом при использовании зимних шин с шипами водитель обязан поместить на заднем стекле автомобиля знак «Ш» в красном треугольнике. В случае его отсутствия водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

    По мнению экспертов, новые правила позволят снизить количество аварий на дороге, а водители, следующие за машиной с шипованными покрышками, будут знать об особенностях ее торможения, что позволит выбирать надлежащую дистанцию.

    Автор: Алексей Громов
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    #резина #зимние покрышки
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