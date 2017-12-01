Российским водителям запретили ездить на летней резине до конца зимы

Москва, 1 декабря. В России с 1 декабря вступило в силу правило технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

Согласно техрегламенту, с декабря по февраль водителям не разрешается эксплуатировать автомобили, которые не оснащены зимними покрышками. Все автомобили должны быть оснащены зимние шины – с шипами или липучкой.

При этом при использовании зимних шин с шипами водитель обязан поместить на заднем стекле автомобиля знак «Ш» в красном треугольнике. В случае его отсутствия водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

По мнению экспертов, новые правила позволят снизить количество аварий на дороге, а водители, следующие за машиной с шипованными покрышками, будут знать об особенностях ее торможения, что позволит выбирать надлежащую дистанцию.