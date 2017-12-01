ВСУ обстреляли Дебальцево снарядами с агитационными листовками

Донецк, 1 декабря. Украинские силовики обстреливают жилые кварталы Дебальцево снарядами с агитационными листовками. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Донецкой народной республики.

В ведомстве отметили, подразделения ВСУ вели обстрел жилых кварталов Дебальцево с нарушением минских соглашений. К снарядам были прикреплены агитационные листовки.

«Один из них попал в жилой дом и пробил кровлю. К счастью, из людей никто не пострадал. Материалы в боеприпасах содержат нацистскую агитацию, а также призывы к жителям Донбасса покинуть свою родину, так как властям Украины нужна их земля, а не люди», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в ночь на 22 ноября украинские военные захватили поселки Гладосово и Травневое, которые находятся в «серой зоне» между позициями украинских силовиков и ополченцев под Горловкой. Власти ДНР назвали действия украинских силовиков отказом от минских соглашений, а также обратились к ОБСЕ с просьбой зафиксировать данный факт. Однако ответной реакции со стороны ОБСЕ до сих пор не последовало.