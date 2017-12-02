Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Очередь из самолетов выстроилась в аэропорту «Шереметьево»
Украина
Геническ, вновь оставшийся без газа, захотел в Крым
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Геническ, вновь оставшийся без газа, захотел в Крым

    1:14  2 Декабря 2017
    232

    Геническ, вновь оставшийся без газа, захотел в Крым

    Геническ, 1 декабря. Город Геническ Херсонской области, расположенный на границе с Крымом, остался без газа из-за ЧП на газораспределительных станциях, сообщил общественник Геннадий Сивак. В прошлый отопительный сезон Геническу помогала Россия. 

    Как рассказал Сивак, ЧП произошло из-за замерзшей воды, которая поступает по трубам вместе с газом из морских месторождений. На Стрелковском месторождения, где добывается голубое топливо, уже несколько лет не могут установить осушительные системы. Поэтому к коллапсу отопительной системы Геническа привел совсем небольшой мороз. 

    Напомним, ранее власти и общественность города неоднократно обращались к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в обеспечении города газом в зимний период. Российская сторона в помощи не отказывала.

    Как сообщает «ПолитНавигатор», Киев этой зимой может максимально обеспечить поставки газа в Геническ в объеме 65 тыс. кубометров газа, однако городу в холода понадобится 110 тыс. кубометров в сутки.

    Сивак в интервью агентству отметил, что большинство жителей Геническа поддержали в 2014 году «Русскую весну», добавив, что многие геничане «хотят к Крыму».

    Геническ, вновь оставшийся без газа, захотел в Крым

    В середине октября экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что власти Херсонской области планируют полностью перекрыть подачу газа с территории Крымского полуострова. 

    Напомним, в январе 2016 года Путин поручил организовать поставки газа в украинский город по гуманитарным соображениям. Глава Крыма Сергей Аксенов тогда подтвердил поставки газа с полуострова, сообщала «Газета.ру». Однако действия российских властей тогда вызвали неоднозначный отклик у россиян. Мнения о том, стоит ли помогать украинскому городу, кардинально разделились.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #крым #газ #геническ
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть