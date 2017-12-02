Геническ, вновь оставшийся без газа, захотел в Крым

Геническ, 1 декабря. Город Геническ Херсонской области, расположенный на границе с Крымом, остался без газа из-за ЧП на газораспределительных станциях, сообщил общественник Геннадий Сивак. В прошлый отопительный сезон Геническу помогала Россия.

Как рассказал Сивак, ЧП произошло из-за замерзшей воды, которая поступает по трубам вместе с газом из морских месторождений. На Стрелковском месторождения, где добывается голубое топливо, уже несколько лет не могут установить осушительные системы. Поэтому к коллапсу отопительной системы Геническа привел совсем небольшой мороз.

Напомним, ранее власти и общественность города неоднократно обращались к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в обеспечении города газом в зимний период. Российская сторона в помощи не отказывала.

Как сообщает «ПолитНавигатор», Киев этой зимой может максимально обеспечить поставки газа в Геническ в объеме 65 тыс. кубометров газа, однако городу в холода понадобится 110 тыс. кубометров в сутки.

Сивак в интервью агентству отметил, что большинство жителей Геническа поддержали в 2014 году «Русскую весну», добавив, что многие геничане «хотят к Крыму».

В середине октября экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что власти Херсонской области планируют полностью перекрыть подачу газа с территории Крымского полуострова.

Напомним, в январе 2016 года Путин поручил организовать поставки газа в украинский город по гуманитарным соображениям. Глава Крыма Сергей Аксенов тогда подтвердил поставки газа с полуострова, сообщала «Газета.ру». Однако действия российских властей тогда вызвали неоднозначный отклик у россиян. Мнения о том, стоит ли помогать украинскому городу, кардинально разделились.