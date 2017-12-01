Москва, 1 декабря. Требование СКП об отставке Башара Асада является провокацией в отношении правительственной делегации Сирии на переговорах в Женеве. Об этом заявил постпред России при ООН Алексей Бородавкин.

Бородавкин, комментируя настроения оппозиции на переговорах, отметил, что ее представители «приехали обсуждать отставку президента Башара Асада».

«Это не переговорная позиция. Это вздорное требование, которое не просто не может быть принято, а является открытой провокацией в отношении правительственной делегации, которая прибыла в Женеву на переговоры», — заявил российский постпред.

Бородавкин также констатировал, что добиться прогресса на переговорах не удалось, хотя представители ООН приложили «титанические усилия».