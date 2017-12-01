Россия поддержала решение Де Мистуры продолжить переговоры по Сирии в Женеве
Москва, 1 декабря. Российские власти поддержали решение спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры продолжить восьмой раунд переговоров в Женеве. Об этом заявил в пятницу замминистра иностранных дел РФ Алексей Бородавкин.
По его словам, приглашения участникам переговоров уже разосланы. Предполагается, что переговоры возобновятся уже на следующей неделе.
Российский постпред поделился своими ожиданиями относительно переговоров.
«Рассчитываем на то, что в рядах оппозиционеров все же возобладает здравый смысл, они увидят политические и военные реалии, которые сложились сейчас в Сирии, и коренным образом скорректируют свою позицию», — заявил Алексей Бородавкин.
Включить уведомления в Вк