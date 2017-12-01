Россия поддержала решение Де Мистуры продолжить переговоры по Сирии в Женеве

Москва, 1 декабря. Российские власти поддержали решение спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры продолжить восьмой раунд переговоров в Женеве. Об этом заявил в пятницу замминистра иностранных дел РФ Алексей Бородавкин.

По его словам, приглашения участникам переговоров уже разосланы. Предполагается, что переговоры возобновятся уже на следующей неделе.

Российский постпред поделился своими ожиданиями относительно переговоров.