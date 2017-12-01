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Белый дом: Признание Флинном вины касается только его и никого больше
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    Белый дом: Признание Флинном вины касается только его и никого больше

    22:34  1 Декабря 2017
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    Белый дом: Признание Флинном вины касается только его и никого больше

    Вашингтон, 1 декабря. Признание вины в даче ложных показаний ФБР экс-советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном касается лишь его самого. Об этом сообщил адвокат Белого дома Тай Кобб.

    «Признание Флинном вины и выдвинутые обвинения не касаются никого, кроме него», — заявил Кобб.

    Он также добавил, что ложные показания Флинна, о которых идет речь, совпадают с ложными заявлениями в адрес должностных лиц Белого дома, ставшие причиной его отставки в феврале 2017 года.

    Напомним, имя Майка Флинна фигурирует в расследовании дела о так называемом «российском вмешательстве» в президентские выборы и о связях Дональда Трампа с Россией. Также Флинна подозревают в лоббировании интересов правительства Турции. Накануне Флинн признал, что умышленно солгал агентам ФБР относительно своих контактов с российским послом.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #трамп #белый дом #флинн
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