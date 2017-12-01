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Соловьев: Для нашей сборной любая группа - группа смерти
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    Соловьев: Для нашей сборной любая группа - группа смерти

    22:06  1 Декабря 2017
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    Соловьев: Для нашей сборной любая группа - группа смерти

    Москва, 1 декабря. В Москве состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу, который пройдет в июне-июле 2018 года в России. По итогам жеребьевки соперниками сборной России стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    По мнению экспертов, единственным соперником из категории грандов стала команда Уругвая, однако фаворитом ее назвать сложно. Египет и Садовская Аравии с точки зрения борьбы за выход в плей-офф представляются проходимыми вариантами, поэтому эксперты считают, что жеребьевка прошла удачно для России и у сборной есть хорошие шансы на выход в 1/8 финала.

    Однако такого мнения придерживаются далеко не все. Так, телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение, что наша сборная попала в «группу смерти».

    «Для нашей сборной любая группа - группа смерти. Даже при таком супер счастливом раскладе», — написал Соловьев в своем микроблоге Twitter.

    Стоит отметить, что матч открытия турнира Россия — Саудовская Аравия состоится 14 июня в «Лужниках». Матч с командой Уругвая состоится 25 июня в Самаре, а с египтянами россияне сыграют 19 июня в Санкт-Петербурге.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #соловьев #чм-2018 #сборная
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