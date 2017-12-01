Обнародовано прощальное письмо погибшего в Гааге генерала Пральяка

Загреб, 1 декабря. Боснийско-хорватский генерал Слободан Пральяк, который погиб после приговора суда в Гааге, завещал развеять свой прах на кладбище Мирогой в Загребе. Об этом стало известно из прощального письма генерала, которое опубликовала хорватская газета Vecernji list.

«Генерал завещал: «Не надо мне ни похорон, ни гроба, мой пепел развейте по Мирогою», — пишет издание.

Письмо было запечатано и сопровождалось инструкцией — вскрыть только после смерти Пральяка. Напомним, что 29 ноября Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге отклонил апелляцию 72-летнего генерала Пральяка, приговорив его к 20 годам лишения свободы за военные преступления во время хорватско-боснийского конфликта.

Услышав приговор, подсудимый выпил неизвестную жидкость, а спустя некоторое время, умер в больнице. Генерал Пральяк был одним из шести хорватских военных лидеров, представших перед судом в Гааге.