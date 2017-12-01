Лидера «Коррозия металла» Троицкого избили в Подмосковье

Москва, 1 декабря. Лидер трэш-метал группы «Коррозия Металла», известный шоумен Сергей «Паук» Троицкий был госпитализирован после драки с собутыльником в своем доме под Москвой.

Как стало известно, музыкант получил травму в результате драки со своим собутыльником в деревне Погорелки Мытищинского района 30 ноября. При этом в больницу был доставлен и оппонент Троицкого. К настоящему времени собутыльника «Паука» уже выписали из медучреждения. Сам же Троицкий остается под наблюдением врачей.

Факт бытового конфликта 30 ноября подтвердили в ГУМВД по Московской области. По словам дежурного офицера главка, по факту инцидента проводится проверка, сообщает РИА Новости.