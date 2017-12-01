Сирия: еще 60 человек вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Хомс

Хмеймим, 1 декабря. В Сирии за прошедшие сутки вернулись в свои дома еще 60 человек. Соответствующая информация приводится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Согласно приведенным данным, в свои дома возвратились 60 человек, из них 23 человека в провинцию Хомс, 37 — в Алеппо.

В течение суток российские военные врачи оказали медицинскую помощь 118 сирийцам, из них 75 получили терапевтическую помощь, хирургическую — 43.

В сообщении отмечается, что к режиму прекращения огня присоединился еще один населенный пункт.

Напомним, в пятницу, 1 декабря шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектом боевиков ИГ1 в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

«Исламское государство»2 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.