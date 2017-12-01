Сирия, 1 декабря. Шесть дальних российских бомбардировщиков атаковали объекты ИГ1 в долине реки Евфрат. В провинцию Дейр-эз-Зор прибыли дополнительные подразделения САА. Армия САР заняла туннель боевиков «Файлак Ар-Рахман» в Восточной Гуте Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли командный удар по объектам террористов ИГИЛ2 в долине реки Евфрат на юге провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли туннель боевиков «Файлак Ар-Рахман» в Восточной Гуте в окрестностях Дамаска; перебросили дополнительные подразделения в Дейр-эз-Зор для борьбы с ИГ.

«Исламское государство»3 (ИГИЛ): потеряло двоих боевиков одной из подпольных групп в иракской провинции Киркук.

«Джебхат Фатх аш-Шам»4*** («Джебхат ан-Нусра»):5 подверглась массированным ответным обстрелам САА на юге провинции Хама.

Провинция Дамаск

Ранее сообщалось о том, что исламисты, связанные с террористической коалицией «Хайят Тахрир Аш-Шам», во главе которой стоит крайне радикальное формирование «Джебхат Ан-Нусра»***, сбили вертолет сирийских ВВС неподалеку от города Бейт Джинн, расположенного на юго-западе провинции. Появились уточненные данные, согласно которым, все члены экипажа погибли. На борту воздушного судна находились бригадный генерал Камаль Ибрагим, бригадный генерал Мухаммад Сакр и подполковник Камаль Хасан. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@leithfadel), подконтрольный вооруженной оппозиции. Предполагается, что удар был нанесен из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

Тем временем на северо-востоке Дамаска не прекращается вооруженное противостояние между силами Сирийской арабской армии (САА) и радикалами антиправительственных организаций, действующих на территории оазиса Восточная Гута. Как сообщает Twitter-канал (@QalaatAlMudiq), в ходе последних столкновений в районе населенного пункта Хараста военнослужащим САР удалось взять под свой контроль один из подземных туннелей группировки «Файлак Ар-Рахман», который использовался для обеспечения боевиков боеприпасами и оружием в обход линии фронта.

Провинция Дейр-эз-Зор

Правительственные подразделения при поддержке российских военных самолетов активизировали усилия по зачистке территорий региона от боевиков «Исламского государства». Согласно информации представителей Минобороны России, бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ провели несколько боевых вылетов в зонах дислокации террористов. В результате воздушной атаки множество военных объектов ИГИЛ были ликвидированы. Сообщается, что прикрытие дальней авиации обеспечивали истребители Су-30СМ, прибывшие с авиабазы «Хмеймим» в Латакии.

Между тем войска САР и выступающие на их стороне проправительственные ополченческие отряды получили подкрепление, передает военный источник в Twitter (@IvanSidorenko1). Дополнительные части, переброшенные из провинции Хама, прибыли в долину реки Евфрат к северу от освобожденного города Абу Кемаль. Таким образом, несмотря на большие потери со стороны террористической группировки, интенсивные бои все еще продолжаются.

Провинция Хама

На юге Хамы вновь отмечаются перестрелки между радикалами вооруженной оппозиции и правительственными силами. По информации Telegram-канала (@NRVR11), в ответ на предыдущие обстрелы со стороны исламистов части Сирийской арабской армии (САА) обстреляли из крупнокалиберных пулеметных установок укрепрайоны боевиков на окраине населенного пункта Харб Нафса со своих позиций близ блокпоста «Аль-Гарбаль». Сведений о потерях со стороны боевиков пока не поступало. Напомним, отряды формирования «Джебхат Фатх Аш-Шам», дислоцирующиеся на данных территориях, регулярно ведут огонь по опорным пунктам САА, а также по мирным населенным пунктам, подконтрольным правительственным войскам, что приводит к жертвам среди местного населения.

Ирак

Военнослужащие иракских вооруженных сил арестовали двух террористов «Исламского государства», которые состояли в числе одной из так называемых «спящих ячеек», осуществлявших подрывную деятельность в провинции Киркук. Напомним, ранее правительственные войска проводили военную операцию по обнаружению и ликвидации подпольных групп ИГИЛ в Дияле, в результате чего множество боевиков были уничтожены. Накануне также удалось нейтрализовать шестерых боевиков террористической группировки в районе населенного пункта Аль-Аббасси к западу от города Киркук. Часть территорий провинции с 2014-го года находилась под контролем ИГИЛовцев, зачистка Киркука завершилась в октябре этого года. Почти две тысячи радикалов ИГ были уничтожены в ходе освободительной кампании в ключевом городе Хавиджа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

5 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)