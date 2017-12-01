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Путин провел краткую встречу со Стоуном в Кремле
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    Путин провел краткую встречу со Стоуном в Кремле

    21:17  1 Декабря 2017
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    Путин провел краткую встречу со Стоуном в Кремле

    Москва, 1 декабря. Президент России Владимир Путин в пятницу встретился с известным американским режиссером Оливером Стоуном.

    «В Кремле состоялась краткая встреча Владимира Путина с американским кинорежиссером, сценаристом и продюсером Оливером Стоуном», — сообщает пресс-служба Кремля.

    Путин провел краткую встречу со Стоуном в Кремле

    Напомним, что в 2017 году Стоун выпустил четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным». В ходе интервью режиссер обсудил с Путиным такие темы, как отношения России и США, расширение НАТО в Европе, война в Сирии, конфликт в Донбассе, а также деятельность разоблачителя американских спецслужб Эдварда Сноудена.

    Подготовка фильма шла на протяжении двух лет. Всего с июля 2015 по февраль 2017 года было записано 30 часов интервью, которые при монтаже режиссер собрал в 12 бесед. По словам Стоуна, главная цель проекта — дать возможность США услышать другую точку зрения.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #стоун #встреча
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