Путин провел краткую встречу со Стоуном в Кремле

Москва, 1 декабря. Президент России Владимир Путин в пятницу встретился с известным американским режиссером Оливером Стоуном.

«В Кремле состоялась краткая встреча Владимира Путина с американским кинорежиссером, сценаристом и продюсером Оливером Стоуном», — сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что в 2017 году Стоун выпустил четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным». В ходе интервью режиссер обсудил с Путиным такие темы, как отношения России и США, расширение НАТО в Европе, война в Сирии, конфликт в Донбассе, а также деятельность разоблачителя американских спецслужб Эдварда Сноудена.

Подготовка фильма шла на протяжении двух лет. Всего с июля 2015 по февраль 2017 года было записано 30 часов интервью, которые при монтаже режиссер собрал в 12 бесед. По словам Стоуна, главная цель проекта — дать возможность США услышать другую точку зрения.