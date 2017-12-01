Саакашвили заявил о задержании дяди в киевском аэропорту

Киев, 1 декабря. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его дядю задержали в киевском аэропорту Борисполь и допрашивают уже несколько часов.

«Моего дядю, брата мамы, уже три часа держат в аэропорту Борисполь и не пускают. Он живет в США, является бывшим дипломатом высокого ранга, много лет возглавлял подразделение ООН в Нью-Йорке, сейчас в отставке и прилетел меня проведать», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

По данным украинских СМИ, в аэропорту Борисполь был задержан Темур Аласания. Помощник главы государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил данную информацию, отметив, что пограничники не задерживали родственника Михаила Саакашвили, так как указанному гражданину было отказано во въезде в страну.

Слободян добавил, что прибывший рейсом из Турции Темур Аласания не смог четко объяснить пограничникам цель своего визита, а его вид на жительство на Украине закончился еще летом 2017 года, поэтому пассажиру было отказано во въезде в страну. В настоящее время Аласания ожидает свой рейс в США, который запланирован на утро 2 декабря, передает «Интерфакс-Украина».