Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главами МИД Египта, Катара и Саудовской Аравии

Москва, 1 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии со своими коллегами из Египта Самехом Шукри, Саудовской Аравии — Аделем Аль-Джубейром и Катара — Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани. Об этом рассказали в российском дипведомстве по итогам переговоров Лаврова с главой МИД Саудовской Аравии.

Как стало известно, были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки с упором на ситуацию в регионе Северной Африки и Ближнего Востока, включая сирийское урегулирование.

Кроме того, на встрече с главой МИД Катара стороны провели «сверку часов» по актуальной ближневосточной проблематике с ударением на ситуацию в зоне Персидского залив, а также в Сирийской республике.

Напомним, ранее сообщалось, что Лавров заявил об улучшении сотрудничества между Москвой и Вашингтоном в вопросах борьбы с терроризмом в Сирии.

В свою очередь, американский посол в РФ Джон Хантсман заявил, что бои в Сирии практически прекратились благодаря США, России и другим странам.