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Общество
Путин рассказал, к чему приводит размытие традиционных ценностей
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    Путин рассказал, к чему приводит размытие традиционных ценностей

    22:00  1 Декабря 2017
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    Путин рассказал, к чему приводит размытие традиционных ценностей

    Москва, 1 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в разных странах сегодня размываются традиционные ценности.

    «Уже сегодня мы видим, как размываются традиционные ценности во многих странах, и это ведет к деградации, взаимному отчуждению общества, обезличиванию людей», — пояснил российский лидер, выступая на Архиерейском соборе РПЦ, сообщает агентство «ФедералПресс».

    По словам главы российского государства, утрата ценностных ориентиров, безразличие и равнодушие оборачиваются конфликтами на религиозной почве, ростом ксенофобии и радикализма. Как отметил Путин, эгоизм, разрушающий человека, превращается в агрессивный национализм.

    Российский лидер заключил, что враги прогресса и всей цивилизации — экстремисты и идеологи терроризма — заполняют духовную пустоту, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Ранее Владимир Путин назвал 2017 год удачным, а главными достижениями — выход российской экономики из рецессии и укрепление обороноспособности.



     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин
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