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Донбасс сегодня: артиллерия бьет по ЛНР, гуманитарная катастрофа в «освобожденных» ВСУ поселках
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    Донбасс сегодня: артиллерия бьет по ЛНР, гуманитарная катастрофа в «освобожденных» ВСУ поселках

    21:07  1 Декабря 2017
    97

    Донбасс сегодня: артиллерия бьет по ЛНР, гуманитарная катастрофа в «освобожденных» ВСУ поселках

    Донбасс, 1 декабря. ДНР под огнем минометов, ЛНР закрывается от украинской артиллерии. Украинские войска перебрасывают к линии фронта тяжелую технику. ВСУ якобы «освободили» подконтрольный Киеву поселок. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Военная обстановка

    За минувшие сутки 23 населенных пункта Донецкой и Луганской народных республик подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, по шести поселкам ЛНР украинские войска били артиллерией калибром 122 мм, а также минометами 120 и 82 мм.

    Семнадцать населенных пунктов ДНР были обстреляны артиллерией ВСУ из минометов и гранатометов различного типа. Кроме того, украинские силовики активно задействовали штатные вооружения БТР, боевых машин пехоты, легкое и крупнокалиберное стрелковое оружие.

    Количество выпущенных по территории республик Донбасса артиллерийских снарядов, мин и гранат за сутки составило более 1100 единиц.

    ВСУ продолжают обстрелы

    ВСУ перебрасывают вооружения к линии соприкосновения

    Согласно подтвержденным данным из отчетов миссии ОБСЕ, вооруженные силы Украины не стремятся выполнять дополнения к минским соглашениям, которые предусматривают отведение и хранение систем тяжелого вооружения и техники в определенных местах на удалении от линии соприкосновения.

    Так, за прошедшую неделю патрули ОБСЕ зафиксировали отсутствие в местах отвода ВСУ 25-ти единиц 152 мм буксируемых гаубиц «Мста-Б», девяти танков Т-80 и 20-ти танков Т-72. Всего, по данным международных наблюдателей, установлено отсутствие шестидесяти единиц техники и тяжелого вооружения украинских силовиков.

    ВСУ перебрасывают вооружения к линии соприкосновения

    Гуманитарная катастрофа в «освобожденных» ВСУ поселках

    Гуманитарная ситуация в недавно взятых под контроль киевскими силовиками поселках Гладосово и Травневое близка к катастрофической, констатируют в оперативном командовании ДНР. Всю неделю местные жители периодически сообщали военным ДНР о реальном положении дел в этих населенных пунктах и о поведении украинских «освободителей».

    Отмечается, что местные жители лишены возможности завозить бытовой уголь для отапливания жилищ, также отсутствует дизтопливо и бензин для электрогенераторов. При этом поселки уже более недели остаются отрезанными от электроснабжения. Это, сообщают в ДНР, украинскими силовиками было сделано сознательно, в качестве подготовки перед началом продвижения в эти населенные пункты, но подача электричества там до сих пор не восстановлена.

    Гуманитарная катастрофа в «освобожденных» ВСУ поселках

    Кто и зачем «детонирует» украинские склады РАВ

    Военные разведчики ДНР получили интересные документы из системы министерства внутренних дел Украины. Бумаги были предназначены для доведения до сведения украинских депутатов результатов расследования фактов возгораний и взрывов боеприпасов на складах ВСУ.

    Кто и зачем «детонирует» украинские склады РАВ

    Как сообщили в оперативном командовании ДНР, красной нитью через все материалы проходят причинно-следственные механизмы между попыткой сокрытия масштабов хищений в украинской армии и детонацией боеприпасов.

    Кто и зачем «детонирует» украинские склады РАВ

    Военное руководство ДНР полагает, что таким способом СБУ и МВД Украины пытаются посеять у депутатов сомнения в компетентности начальника украинского генштаба Виктора Муженко. В то же время появление самих документов с печатями и штампами МВД свидетельствует о крайней заинтересованности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в том, чтобы лишить украинского президента Петра Порошенко его правой руки в ВСУ — начальника генштаба Муженко.

    Фейковая «перемога» ВСУ

    Украинский шоумен Сергей Притула порадовал своих поклонников «интересной» информацией. На своей странице в социальной сети Притула сообщил, что, якобы действуя в рамках минских соглашений, вооруженные силы Украины «освободили» поселок городского типа Верхнеторецкое. При этом шоумен ссылается на информацию, которую он получил от своих друзей из 95-й бригады ВСУ.

    Фейковая «перемога» ВСУ

    Украинские СМИ в массовом порядке принялись тиражировать эту новость, как великую «перемогу» украинской армии, пока тем самым не вынудили штаб так называемой АТО выступить с официальным заявлением. В заявлении по сути не содержится ни подтверждения, ни опровержения указанной информации. Речь идет просто о «тактическом улучшении позиции украинских силовиков».

    Украинские СМИ искажают информацию

    Украинские СМИ искажают информацию

    Украинские СМИ искажают информацию

    К сожалению, мало кто из украинской аудитории СМИ внимательно следит за событиями на линии разграничения сторон в Донбассе. Иначе и Притула, и его подписчики знали бы, что поселок Верхнеторецкое и так находился под контролем ВСУ. Именно поэтому штаб АТО вместо полноценного комментария ограничился рассказом об «улучшении условий наблюдения за противником».

    Автор: Николай Романенко
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    #днр #ато #всу #донбасс #лнр
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