РФ рассчитывает, что после разгрома ИГ Сирию покинут все иностранные войска — Лавров

Рим, 1 декабря. Российские власти надеются, что после окончательного освобождения Сирии от боевиков ИГ1 все иностранные военные покинут арабскую республику. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на конференции «Средиземноморье: римский диалог».

«Мы надеемся, что после окончания войны с ИГ все иностранные подразделения, которые не были приглашены легитимными властями, или те, кто не находится в Сирии по мандату СБ ООН, потому что такого не существует, они уйдут», — отметил он.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»2 (ДАИШ) официально запрещена в России. Министр обороны США Джеймс Мэттис ранее говорил, что американские военные находятся в Сирии только для борьбы с ИГ, однако позже глава Пентагона заявил, что американский контингент останется в САР и после победы над боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.