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Политика
РФ рассчитывает, что после разгрома ИГ Сирию покинут все иностранные войска — Лавров
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    РФ рассчитывает, что после разгрома ИГ Сирию покинут все иностранные войска — Лавров

    20:38  1 Декабря 2017  /обновлено: 20:57  01 Декабря 2017
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    РФ рассчитывает, что после разгрома ИГ Сирию покинут все иностранные войска — Лавров

    Рим, 1 декабря. Российские власти надеются, что после окончательного освобождения Сирии от боевиков ИГ1  все иностранные военные покинут арабскую республику. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на конференции «Средиземноморье: римский диалог».

    «Мы надеемся, что после окончания войны с ИГ все иностранные подразделения, которые не были приглашены легитимными властями, или те, кто не находится в Сирии по мандату СБ ООН, потому что такого не существует, они уйдут», — отметил он.

    РФ рассчитывает, что после разгрома ИГ Сирию покинут все иностранные войска — Лавров

    Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»2 (ДАИШ) официально запрещена в России. Министр обороны США Джеймс Мэттис ранее говорил, что американские военные находятся в Сирии только для борьбы с ИГ, однако позже глава Пентагона заявил, что американский контингент останется в САР и после победы над боевиками.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #иг #лавров
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