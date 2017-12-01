Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Обнародовано прощальное письмо погибшего в Гааге генерала Пральяка
Политика
Лавров назван ненужной созданную США зону в сирийском Ат-Танфе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров назван ненужной созданную США зону в сирийском Ат-Танфе

    20:27  1 Декабря 2017  /обновлено: 20:49  01 Декабря 2017
    625

    Лавров назван ненужной созданную США зону в сирийском Ат-Танфе

    Рим, 1 декабря. Созданная США зона в сирийском Ат-Танфе абсолютно не нужна. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на конференции «Средиземноморье: римский диалог».

    «Нам необходимо быть очень осторожными, чтобы не позволить зонам деэскалации стать шагом на пути разделения Сирии. К сожалению, американские военные создали 55-километровую зону в Ат-Танфе, которая, как мы считаем, абсолютно не нужна», — отметил он.

    Лавров назван ненужной созданную США зону в сирийском Ат-Танфе

    Напомним, что США создали в Ат-Танфе военную базу, куда стекаются все антиправительственные силы, воюющие в Сирии, а также, по некоторым данным, боевики «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка).

    База в Ат-Танфе имеет стратегическую роль, поскольку позволяет контролировать дороги по направлению в Иорданию и в южные сирийские провинции. На территории базы американские военные обучают и оснащают оружием отряды вооруженной сирийской оппозиции.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #лавров #ат-танф #зона
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть