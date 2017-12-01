Лавров назван ненужной созданную США зону в сирийском Ат-Танфе

Рим, 1 декабря. Созданная США зона в сирийском Ат-Танфе абсолютно не нужна. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на конференции «Средиземноморье: римский диалог».

«Нам необходимо быть очень осторожными, чтобы не позволить зонам деэскалации стать шагом на пути разделения Сирии. К сожалению, американские военные создали 55-километровую зону в Ат-Танфе, которая, как мы считаем, абсолютно не нужна», — отметил он.

Напомним, что США создали в Ат-Танфе военную базу, куда стекаются все антиправительственные силы, воюющие в Сирии, а также, по некоторым данным, боевики «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка).

База в Ат-Танфе имеет стратегическую роль, поскольку позволяет контролировать дороги по направлению в Иорданию и в южные сирийские провинции. На территории базы американские военные обучают и оснащают оружием отряды вооруженной сирийской оппозиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.