Чиновники Дальнего Востока не нашли времени для встречи с послом США

Москва, 1 декабря. Посол США в России Джон Хантсман был вынужден отменить свою поездку в Приморский край и Сахалинскую область, поскольку местные власти не нашли времени для встречи с дипломатом.

Как сообщает посольство США, Хантсман планировал посетить Владивосток и Южно-Сахалинск на следующей неделе. Политик, в частности, собирался встретиться с командующим Тихоокеанским флотом России, чтобы обсудить с ним вопросы безопасности. Однако никто из чиновников, включая губернатора Приморского края и мэра Южно-Сахалинска, не смог встретиться с послом.

Американское диппредставительство призналось, что разочаровано таким решением и отметило, что Вашингтон нацелен на сотрудничество с Россией.