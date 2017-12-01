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Политика
Чиновники Дальнего Востока не нашли времени для встречи с послом США
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    Чиновники Дальнего Востока не нашли времени для встречи с послом США

    20:30  1 Декабря 2017
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    Чиновники Дальнего Востока не нашли времени для встречи с послом США

    Москва, 1 декабря. Посол США в России Джон Хантсман был вынужден отменить свою поездку в Приморский край и Сахалинскую область, поскольку местные власти не нашли времени для встречи с дипломатом.

    Как сообщает посольство США, Хантсман планировал посетить Владивосток и Южно-Сахалинск на следующей неделе. Политик, в частности, собирался встретиться с командующим Тихоокеанским флотом России, чтобы обсудить с ним вопросы безопасности. Однако никто из чиновников, включая губернатора Приморского края и мэра Южно-Сахалинска, не смог встретиться с послом.

    Чиновники Дальнего Востока не нашли времени для встречи с послом США

    Американское диппредставительство призналось, что разочаровано таким решением и отметило, что Вашингтон нацелен на сотрудничество с Россией.

    «Путь к улучшению отношений между США и Россией начинается с готовности вести откровенный и открытый диалог. Посол Хантсман привержен установлению такого диалога, но и российская сторона должна проявить к этому готовность», — цитирует посольство АиФ.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #посольство #хантсман #дальний восток
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