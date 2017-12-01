Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Обнародовано прощальное письмо погибшего в Гааге генерала Пральяка
Политика
Лавров призвал ЮНЕСКО активнее участвовать в восстановлении Алеппо
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров призвал ЮНЕСКО активнее участвовать в восстановлении Алеппо

    20:22  1 Декабря 2017  /обновлено: 20:36  01 Декабря 2017
    197

    Лавров призвал ЮНЕСКО активнее участвовать в восстановлении Алеппо

    Рим, 1 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ЮНЕСКО активнее включаться в работу по восстановлению сирийского города Алеппо. Об этом министр заявил, выступая на сессии международной конференции по проблемам Средиземноморья — «Взгляд из России».

    «Мы призываем ЮНЕСКО активнее работать над восстановлением исторических памятников в Сирии, в частности, в Алеппо», — сказал Лавров.

    Ранее посол Сирии в России Риад Хаддад сообщил, что в Алеппо и Хомсе при поддержке фонда имени Ахмата Кадырова были восстановлены две мечети. По его словам, в Алеппо восстановили мечеть Омейядов, а в Хомсе — мечеть Халеда ибн Валида.

    Стоит отметить, что мечеть Омейядов в Алеппо датируется восьмым веком, она является крупнейшим в городе и входит в число объектов охраны ЮНЕСКО.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #лавров #юнеско
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть