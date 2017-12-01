Лавров призвал ЮНЕСКО активнее участвовать в восстановлении Алеппо

Рим, 1 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ЮНЕСКО активнее включаться в работу по восстановлению сирийского города Алеппо. Об этом министр заявил, выступая на сессии международной конференции по проблемам Средиземноморья — «Взгляд из России».

«Мы призываем ЮНЕСКО активнее работать над восстановлением исторических памятников в Сирии, в частности, в Алеппо», — сказал Лавров.

Ранее посол Сирии в России Риад Хаддад сообщил, что в Алеппо и Хомсе при поддержке фонда имени Ахмата Кадырова были восстановлены две мечети. По его словам, в Алеппо восстановили мечеть Омейядов, а в Хомсе — мечеть Халеда ибн Валида.

Стоит отметить, что мечеть Омейядов в Алеппо датируется восьмым веком, она является крупнейшим в городе и входит в число объектов охраны ЮНЕСКО.