Сирия, 2 декабря. В рядах террористов ИГ1 на юге провинции Дейр-эз-Зор участились случаи дезертирства. Боевики из района Ат-Танфа на юге Хомса планируют нападения на пути поставок САА в центральной части САР. Отряды SDF**** и ССА** обстреливают позиции друг друга к северо-востоку от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: находятся под угрозой нападений со стороны проамериканских боевиков из района Ат-Танфа на юге Хомса.

«Исламское государство»2 (ИГИЛ):3 казнило своего боевика-дезертира в провинции Дейр-эз-Зор; перебросило несколько десятков террористов на западный берег Евфрата; провело встречу главарей в городе Хаджин.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет перестрелки с курдами SDF к северу от Манбиджа в провинции Алеппо.

«Джебхат Фатх аш-Шам»4*** («Джебхат ан-Нусра»):5 несет потери в боях с ИГ на северо-востоке от Хамы.

Провинция Алеппо

К северу от города Манбидж на линии соприкосновения между отрядами Свободной сирийской армии (ССА) и Демократических сил Сирии (SDF) возобновились перестрелки. Согласно информации, опубликованной на странице ССА в соцсети Twitter (@FSAPlatform), курдские бойцы первыми открыли огонь по их позициям недалеко от поселения Кирата, чем вызвали на себя ответные удары. Напомним, накануне в близлежащей деревне Джат «Свободная армия» зафиксировала и обезвредила у своего военного лагеря диверсионную группу курдских Отрядов народной самообороны (YPG). ССА наряду с вооруженными формированиями «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки» имеет тесные связи с Турцией, которая, в свою очередь, намерена полностью выбить курдов из Северной Сирии.

Провинция Хомс

Проамериканcкие вооруженные формирования, в том числе группировки «Джейш Магавир ат-Таура» и «Джейш Усуд аш-Шаркия», базирующиеся внутри анклава, сформированного вокруг населенного пункта Ат-Танф на юге провинции Хомс, продолжают наращивать боевую мощь, передает в соцсети Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Предполагается, что представители американских спецслужб, которые организуют новые военные лагери в этом регионе, готовят серию атак против Сирийской арабской армии (САА) в районе ее ключевых путей поставок в центральной части САР. Вероятно, что боевики в ближайшее время будут проводить минирование дорог и планировать засады на стратегических маршрутах передвижения войск Сирии, а также вести провокационные обстрелы близлежащих объектов САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Главари «Исламского государства», несмотря на то, что территория, подконтрольная ИГ, продолжает стремительно уменьшаться, все еще не оставляют надежды сохранить анклав на юго-востоке Сирии — в стратегической провинции Дейр-эз-Зор. Медиа-портал DeirEzzor24 передает, что главари продолжают обеспечивать боеспособные отряды боевиков на юге региона необходимыми материально-техническими средствами. Новая партия была доставлена на позиции ИГ к северу от города Аш-Шафаа на восточный берег Евфрата через паромную переправу. Между тем в населенном пункте Хаджин, расположенном чуть к северу вдоль реки, прошла встреча высокопоставленных членов формирования, на которой обсуждались дальнейшие возможные шаги ИГИЛ.

По информации военного источника в сети Twitter (@markito0171), боевой дух в рядах террористов «Исламского государства» продолжает стремительно падать. В последние дни вновь участились случаи дезертирства. Один из боевиков был приговорен к казни за попытку побега на подконтрольные правительственным силам САР территории к западу от Евфрата.

Согласно сведениям закрытых каналов террористов ИГ в Telegram, главари планируют перебросить на западное побережье несколько десятков боевиков и партию военных пикапов с крупнокалиберными пулеметами с целью сдержать натиск сирийской армии и российских ВКС в районе населенных пунктов Аббас и Аль-Катья. В настоящий момент подразделения САА при поддержке авиационной группировки РФ в САР продолжают зачистку территорий в долине Евфрата от остатков отрядов террористов ИГИЛ.

Провинция Хама

На линии соприкосновения между террористами «Джебхат Фатх аш-Шам» и ИГИЛ были вновь зафиксированы ожесточенные бои, сообщает местный источник Hama Media Center. Столкновения разворачивались между населенными пунктами Саруджа и Аш-Шина, расположенными к северо-востоку от Хамы. Отмечается, что обе стороны понесли потери, однако каких-либо значительных изменений в ситуации в регионе не произошло. Анклав «Исламского государства» в этом районе был сформирован боевиками, бежавшими из «Акербатского котла». Один раз отрядам «Ан-Нусры» уже удалось зачистить его, однако боевики ИГ вновь захватили часть их позиций на этом направлении.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

5 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)