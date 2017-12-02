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Сирия новости 2 декабря 07.00: боевики ИГ бегут из Дейр-эз-Зора, курды и ССА ведут перестрелки в Алеппо
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    Сирия новости 2 декабря 07.00: боевики ИГ бегут из Дейр-эз-Зора, курды и ССА ведут перестрелки в Алеппо

    7:00  2 Декабря 2017
    697

    ИГИЛ

    Сирия, 2 декабря. В рядах террористов ИГ1 на юге провинции Дейр-эз-Зор участились случаи дезертирства. Боевики из района Ат-Танфа на юге Хомса планируют нападения на пути поставок САА в центральной части САР. Отряды SDF**** и ССА** обстреливают позиции друг друга к северо-востоку от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: находятся под угрозой нападений со стороны проамериканских боевиков из района Ат-Танфа на юге Хомса.

    «Исламское государство»2 (ИГИЛ):3 казнило своего боевика-дезертира в провинции Дейр-эз-Зор; перебросило несколько десятков террористов на западный берег Евфрата; провело встречу главарей в городе Хаджин.

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет перестрелки с курдами SDF к северу от Манбиджа в провинции Алеппо.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»4*** («Джебхат ан-Нусра»):5 несет потери в боях с ИГ на северо-востоке от Хамы.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    К северу от города Манбидж на линии соприкосновения между отрядами Свободной сирийской армии (ССА) и Демократических сил Сирии (SDF) возобновились перестрелки. Согласно информации, опубликованной на странице ССА в соцсети Twitter (@FSAPlatform), курдские бойцы первыми открыли огонь по их позициям недалеко от поселения Кирата, чем вызвали на себя ответные удары. Напомним, накануне в близлежащей деревне Джат «Свободная армия» зафиксировала и обезвредила у своего военного лагеря диверсионную группу курдских Отрядов народной самообороны (YPG). ССА наряду с вооруженными формированиями «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки» имеет тесные связи с Турцией, которая, в свою очередь, намерена полностью выбить курдов из Северной Сирии.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Проамериканcкие вооруженные формирования, в том числе группировки «Джейш Магавир ат-Таура» и «Джейш Усуд аш-Шаркия», базирующиеся внутри анклава, сформированного вокруг населенного пункта Ат-Танф на юге провинции Хомс, продолжают наращивать боевую мощь, передает в соцсети Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Предполагается, что представители американских спецслужб, которые организуют новые военные лагери в этом регионе, готовят серию атак против Сирийской арабской армии (САА) в районе ее ключевых путей поставок в центральной части САР. Вероятно, что боевики в ближайшее время будут проводить минирование дорог и планировать засады на стратегических маршрутах передвижения войск Сирии, а также вести провокационные обстрелы близлежащих объектов САА.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Главари «Исламского государства», несмотря на то, что территория, подконтрольная ИГ, продолжает стремительно уменьшаться, все еще не оставляют надежды сохранить анклав на юго-востоке Сирии — в стратегической провинции Дейр-эз-Зор. Медиа-портал DeirEzzor24 передает, что главари продолжают обеспечивать боеспособные отряды боевиков на юге региона необходимыми материально-техническими средствами. Новая партия была доставлена на позиции ИГ к северу от города Аш-Шафаа на восточный берег Евфрата через паромную переправу. Между тем в населенном пункте Хаджин, расположенном чуть к северу вдоль реки, прошла встреча высокопоставленных членов формирования, на которой обсуждались дальнейшие возможные шаги ИГИЛ.

    По информации военного источника в сети Twitter (@markito0171), боевой дух в рядах террористов «Исламского государства» продолжает стремительно падать. В последние дни вновь участились случаи дезертирства. Один из боевиков был приговорен к казни за попытку побега на подконтрольные правительственным силам САР территории к западу от Евфрата.

    Согласно сведениям закрытых каналов террористов ИГ в Telegram, главари планируют перебросить на западное побережье несколько десятков боевиков и партию военных пикапов с крупнокалиберными пулеметами с целью сдержать натиск сирийской армии и российских ВКС в районе населенных пунктов Аббас и Аль-Катья. В настоящий момент подразделения САА при поддержке авиационной группировки РФ в САР продолжают зачистку территорий в долине Евфрата от остатков отрядов террористов ИГИЛ.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    На линии соприкосновения между террористами «Джебхат Фатх аш-Шам» и ИГИЛ были вновь зафиксированы ожесточенные бои, сообщает местный источник Hama Media Center. Столкновения разворачивались между населенными пунктами Саруджа и Аш-Шина, расположенными к северо-востоку от Хамы. Отмечается, что обе стороны понесли потери, однако каких-либо значительных изменений в ситуации в регионе не произошло. Анклав «Исламского государства» в этом районе был сформирован боевиками, бежавшими из «Акербатского котла». Один раз отрядам «Ан-Нусры» уже удалось зачистить его, однако боевики ИГ вновь захватили часть их позиций на этом направлении.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    5 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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