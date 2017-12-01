Итоги жеребьевки ЧМ-2018 для России, или При чем тут Зинедин Зидан

Завершилась жеребьевка финального турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. По итогам жеребьевки России, которая возглавляет группу А, в качестве соперников достались Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Удачным считает этот расклад для российской сборной футбольный журналист и телекомментатор Константин Генич.

«Думаю, жеребьевка была к нам очень благосклонной, — отметил Константин Генич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Надо признать, что у нас в группе нет ни одной европейской сборной, помимо России. И я думаю, что для матча-открытия (19 июня в «Лужниках») Саудовская Аравия подходит очень хорошо. Возможности этой команды пока не слишком широко известны, и их еще придется изучить. Но команда крепкая. А лично для меня Саудовская Аравия — это команда, в матче с которой Зинедин Зидан получил двухматчевую дисквалификацию на чемпионате мира 1998 года. А потом Зидан стал главным героем по итогам чемпионата и принес сборной Франции титул чемпиона мира в 1998 году.

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Это такая хорошая параллель — я не знаю, кто удалится из нашей команды и удалится ли вообще, но я рассчитываю, что сборная России удачно и ударно начнет чемпионат мира. Ну а дальше уже по расписанию — и со сборной Египта (19 июня в Петербурге), и со сборной Уругвая (25 июня в Самаре) — с ними можно играть».

По словам эксперта, хотя российская сборная в основном отрабатывала оборонительный футбол, здесь ей придется брать инициативу в свои руки.

«Единственный минус, что мы наигрывали вариант с тремя центральными защитниками, рассчитывая, наверно, что больше будем играть в сдерживающий футбол — на контратаках, — отметил Константин Генич. — Но здесь, думаю, и в первой игре с Саудовской Аравией, и в матче с Египтом нам надо будет диктовать свои условия — как хозяевам чемпионата и как команде, которая, на мой взгляд, ни в чем не уступает ни Саудовской Аравии, ни Египту, при том, что к этим соперникам, конечно, надо отнестись со всей серьезностью. Ну, а Уругвай, безусловно, топовая команда Южной Америки, безусловно, это гранlы — с Суаресом, с Кавани… И вообще — Уругвай — команда сбалансированная, напомню, они заняли второе место в своей южноамериканской отборочной группе чемпионата мира, это тоже чего-то стоит. Не хотелось бы, чтобы для нас все решалось в последнем туре с Уругваем. Поэтому надеюсь, что мы наберем очки в первых двух играх с Саудовской Аравией и Египтом».

То, что Россия по рейтингу FIFA серьезно отстает от всех своих соперников, за исключением саудитов (21-й — Уругвай, 31-й — Египет, 63-я — Саудовская Аравия, 65 — Россия), эксперта не слишком смущает.