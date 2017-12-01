Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Российским водителям запретили ездить на летней резине до конца зимы
Спорт
Итоги жеребьевки ЧМ-2018 для России, или При чем тут Зинедин Зидан
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Итоги жеребьевки ЧМ-2018 для России, или При чем тут Зинедин Зидан

    21:51  1 Декабря 2017  /обновлено: 21:55  01 Декабря 2017
    276

    Итоги жеребьевки ЧМ-2018 для России, или При чем тут Зидан

    Завершилась жеребьевка финального турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. По итогам жеребьевки России, которая возглавляет группу А, в качестве соперников достались Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Удачным считает этот расклад для российской сборной футбольный журналист и телекомментатор Константин Генич.

    «Думаю, жеребьевка была к нам очень благосклонной, — отметил Константин Генич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Надо признать, что у нас в группе нет ни одной европейской сборной, помимо России. И я думаю, что для матча-открытия (19 июня в «Лужниках») Саудовская Аравия подходит очень хорошо. Возможности этой команды пока не слишком широко известны, и их еще придется изучить. Но команда крепкая. А лично для меня Саудовская Аравия — это команда, в матче с которой Зинедин Зидан получил двухматчевую дисквалификацию на чемпионате мира 1998 года. А потом Зидан стал главным героем по итогам чемпионата и принес сборной Франции титул чемпиона мира в 1998 году.

    8 Фото.
    8 Фотографий

    Это такая хорошая параллель — я не знаю, кто удалится из нашей команды и удалится ли вообще, но я рассчитываю, что сборная России удачно и ударно начнет чемпионат мира. Ну а дальше уже по расписанию — и со сборной Египта (19 июня в Петербурге), и со сборной Уругвая (25 июня в Самаре) — с ними можно играть».

    Расклад для российской сборной эксперты считают удачным

    По словам эксперта, хотя российская сборная в основном отрабатывала оборонительный футбол, здесь ей придется брать инициативу в свои руки.

    «Единственный минус, что мы наигрывали вариант с тремя центральными защитниками, рассчитывая, наверно, что больше будем играть в сдерживающий футбол — на контратаках, — отметил Константин Генич. — Но здесь, думаю, и в первой игре с Саудовской Аравией, и в матче с Египтом нам надо будет диктовать свои условия — как хозяевам чемпионата и как команде, которая, на мой взгляд, ни в чем не уступает ни Саудовской Аравии, ни Египту, при том, что к этим соперникам, конечно, надо отнестись со всей серьезностью.

    Ну, а Уругвай, безусловно, топовая команда Южной Америки, безусловно, это гранlы — с Суаресом, с Кавани… И вообще — Уругвай — команда сбалансированная, напомню, они заняли второе место в своей южноамериканской отборочной группе чемпионата мира, это тоже чего-то стоит. Не хотелось бы, чтобы для нас все решалось в последнем туре с Уругваем. Поэтому надеюсь, что мы наберем очки в первых двух играх с Саудовской Аравией и Египтом».

    То, что Россия по рейтингу FIFA серьезно отстает от всех своих соперников, за исключением саудитов (21-й — Уругвай, 31-й — Египет, 63-я — Саудовская Аравия, 65 — Россия), эксперта не слишком смущает.

    «Если учесть, что любой рейтинг субъективен, а Россия не проводила официальных матчей к чемпионату мира — мы как страна-хозяйка сразу автоматически получили место в группе А первым номером — то неудивительно, что мы в этом рейтинге потеряли из-за того, что где-то недобрали квалификационные очки. Поэтому, если обращать внимание только на рейтинг, то мы вообще самая слабая команда на чемпионате мира. Но это не значит, что мы должны посыпать пеплом голову — мы должны играть и выигрывать», — резюмировал Константин Генич.

    Автор: Анна Кириллова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #чм-2018 #жеребьевка #генич
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть