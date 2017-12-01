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Захарова прокомментировала лишение аккредитации RT словами из песни Адель
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    Захарова прокомментировала лишение аккредитации RT словами из песни Адель

    21:43  1 Декабря 2017
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    Захарова прокомментировала лишение аккредитации RT словами из песни Адель

    Москва, 1 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Вашингтона лишить журналистов RT аккредитации в конгрессе США словами из песни британской исполнительницы Адель.

    Захарова напомнила, что пару дней назад представители госдепа доказывали принципиальную разницу между американским законом об иностранных агентах и его российским аналогом. При этом в госдепе утверждали, что американский закон не ограничивает деятельность СМИ. Однако менее чем через неделю после подобных заявлений журналистов RT лишают аккредитации в конгрессе США.

    «Мне хочется адресовать Госдепу вопрос, добавив лишь одно местоимение в песне Адель: привет, вы слышите меня?<…> Вы уже и забыли, каково это, когда мир не у ваших ног», — написала Захарова в Facebook.

    Напомним, 30 ноября исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ конгресса США единогласно проголосовал за лишение сотрудников RT аккредитации в связи с регистрацией телеканала в качестве иностранного агента.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #захарова #rt #конгресс #аккредитация
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