Захарова прокомментировала лишение аккредитации RT словами из песни Адель

Москва, 1 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Вашингтона лишить журналистов RT аккредитации в конгрессе США словами из песни британской исполнительницы Адель.

Захарова напомнила, что пару дней назад представители госдепа доказывали принципиальную разницу между американским законом об иностранных агентах и его российским аналогом. При этом в госдепе утверждали, что американский закон не ограничивает деятельность СМИ. Однако менее чем через неделю после подобных заявлений журналистов RT лишают аккредитации в конгрессе США.

«Мне хочется адресовать Госдепу вопрос, добавив лишь одно местоимение в песне Адель: привет, вы слышите меня?<…> Вы уже и забыли, каково это, когда мир не у ваших ног», — написала Захарова в Facebook.

Напомним, 30 ноября исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ конгресса США единогласно проголосовал за лишение сотрудников RT аккредитации в связи с регистрацией телеканала в качестве иностранного агента.