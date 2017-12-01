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Роскосмос определил вероятное место падения разгонного блока «Фрегат»
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    Роскосмос определил вероятное место падения разгонного блока «Фрегат»

    20:07  1 Декабря 2017
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    Роскосмос определил вероятное место падения разгонного блока «Фрегат»

    Москва, 1 декабря. Разгонный блок «Фрегат» вместе с 19 спутниками, вероятнее всего, упал в северной части Атлантического океана. К такому выводу пришла аварийная комиссия Роскосмоса по расследованию причин аварии.

    «Проведенные расчеты показали, что наиболее вероятное место падения космической головной части — северная часть Атлантического океана с разбросом по трассе падения —120 +230 км, плюс-минус 45 км перпендикулярно трассе падения», — говорится в официальном сообщении.

    Что же послужило причиной падения разгонного блока — еще предстоит выяснить. Ожидается, что следующее заседание комиссии состоится 12 декабря.

    Напомним, что 28 ноября ракета-носитель «Союз-2.1б» с 19 спутниками успешно стартовала с космодрома «Восточный», однако связь с разгонным блоком вскоре была потеряна. Ранее сообщалось, что разгонный блок и космические аппараты, вероятнее всего, сгорели в атмосфере. 

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #роскосмос #фрегат #разгонный блок
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