Роскосмос определил вероятное место падения разгонного блока «Фрегат»

Москва, 1 декабря. Разгонный блок «Фрегат» вместе с 19 спутниками, вероятнее всего, упал в северной части Атлантического океана. К такому выводу пришла аварийная комиссия Роскосмоса по расследованию причин аварии.

«Проведенные расчеты показали, что наиболее вероятное место падения космической головной части — северная часть Атлантического океана с разбросом по трассе падения —120 +230 км, плюс-минус 45 км перпендикулярно трассе падения», — говорится в официальном сообщении.

Что же послужило причиной падения разгонного блока — еще предстоит выяснить. Ожидается, что следующее заседание комиссии состоится 12 декабря.

Напомним, что 28 ноября ракета-носитель «Союз-2.1б» с 19 спутниками успешно стартовала с космодрома «Восточный», однако связь с разгонным блоком вскоре была потеряна. Ранее сообщалось, что разгонный блок и космические аппараты, вероятнее всего, сгорели в атмосфере.