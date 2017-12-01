Точка кипения скоро наступит: в ДНР назвали 2018 год решающим для Донбасса

Донецк, 1 декабря. Депутат Народного совета Донецкой народной республики Владислав Бердичевский считает, что 2018 год будет решающим в конфликте в Донбассе. По его словам, факт того, что украинские военные, игнорируя Минск-2, систематический обстреливают Донецкую и Луганскую народные республики, не пройдет бесследно для Киева.

Так, в ходе телепередачи «Тема» на донецком ТВ Бердичевский отметил, что западные партнеры Украины убеждаются в ее недоговороспособности, и с каждым новым мирным договором условия, которые ставятся Киеву, становятся все жестче.

«То, что сейчас Украине предъявляют по поводу коррупции и несоблюдения прав человека нельзя сравнить с тем, что было в 2014 году, когда буквально весь мир был за них», — отметил депутат.

Бердичевский также указал на рост претензий зарубежных партнеров к Украине касаемо несоблюдения минских соглашений, а это означает, что «точка кипения скоро наступит» и для Донбасса наступает решающий момент.

«Я думаю, что все прекрасно понимают, что 2018 год будет решающим в данном конфликте», — сказал депутат.

Напомним, ранее председатель Наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Дмитрий Уманец заявил, что Киеву следует вести диалог с Россией и главами Донецкой и Луганской народных республик для того, чтобы закончить войну в Донбассе.