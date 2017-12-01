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Названы страны, которые сыграют в Екатеринбурге на ЧМ-2018
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Путин встретился со звездами мирового футбола перед жеребьевкой ЧМ-2018
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    Путин встретился со звездами мирового футбола перед жеребьевкой ЧМ-2018

    19:59  1 Декабря 2017
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    Путин встретился со звездами мирового футбола перед жеребьевкой ЧМ-2018

    Москва, 1 декабря. Президент России Владимир Путин принял участие в финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу-2018 в Государственном Кремлевском дворце. Перед церемонией жеребьевки глава государства встретился с легендами мирового футбола.

    Среди участников встречи были Диего Марадона, Лоран Блан, Фабио Каннаваро, Кафу, Карлес Пуйоль, Пеле, Роналдо, Рональдиньо, Это’О, Каннаваро и другие известные футболисты.

    «Наша страна с нетерпением ждет чемпионата мира и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты смогли проявить всё своё мастерство, показать настоящий большой футбол», — сказал глава государства, обращаясь к участникам мероприятия.

    В ходе встречи глава государства пообщался с легендарным Диего Марадоной, который в беседе с Путиным рассказал о том, что бразильский футболист Роналдо попросил о фотографии с российским лидером. Путин рассмеялся, отметив, что приехал, чтобы сделать фото со всеми звездами футбола.

    Автор: Алексей Громов
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    #футбол #путин #россия #чм-2018 #жеребьевка
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