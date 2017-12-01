Путин встретился со звездами мирового футбола перед жеребьевкой ЧМ-2018

Москва, 1 декабря. Президент России Владимир Путин принял участие в финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу-2018 в Государственном Кремлевском дворце. Перед церемонией жеребьевки глава государства встретился с легендами мирового футбола.

Среди участников встречи были Диего Марадона, Лоран Блан, Фабио Каннаваро, Кафу, Карлес Пуйоль, Пеле, Роналдо, Рональдиньо, Это’О, Каннаваро и другие известные футболисты.

«Наша страна с нетерпением ждет чемпионата мира и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты смогли проявить всё своё мастерство, показать настоящий большой футбол», — сказал глава государства, обращаясь к участникам мероприятия.

В ходе встречи глава государства пообщался с легендарным Диего Марадоной, который в беседе с Путиным рассказал о том, что бразильский футболист Роналдо попросил о фотографии с российским лидером. Путин рассмеялся, отметив, что приехал, чтобы сделать фото со всеми звездами футбола.