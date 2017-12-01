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Бои в Сирии почти прекратились благодаря России и США — Хантсман
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    Бои в Сирии почти прекратились благодаря России и США — Хантсман

    20:00  1 Декабря 2017
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    Бои в Сирии почти прекратились благодаря России и США — Хантсман

    Москва, 1 декабря. Американский посол в РФ Джон Хантсман заявил, что США и Россия работают в Сирийской республике согласованно и доводят информацию друг до друга. По его словам, бои в этой стране практически прекратились благодаря США, России и другим странам.

    «Если вы сегодня посмотрите на Сирию, то бои там практически полностью прекратились, — заявил посол в интервью петербургскому изданию «Бумага». — Никто не мог представить этого еще пару месяцев назад. Это заслуга России, США и других (стран)».

    Как отметил Хантсман, впереди предстоит разобраться с тем, «как будет происходить процесс формирования нового правительства», чтобы сирийцы могли выбирать тех лидеров, которых они сами хотят.

    Бои в Сирии почти прекратились благодаря России и США — Хантсман

    Ранее коалиция США признала свою ответственность за гибель 801 мирного жителя от ее ударов в Сирии и Ираке.

    Напомним, в пятницу, 1 декабря шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектом боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в1 сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #россия #сша #сирия #коалиция #хантсман
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