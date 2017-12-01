Бои в Сирии почти прекратились благодаря России и США — Хантсман

Москва, 1 декабря. Американский посол в РФ Джон Хантсман заявил, что США и Россия работают в Сирийской республике согласованно и доводят информацию друг до друга. По его словам, бои в этой стране практически прекратились благодаря США, России и другим странам.

«Если вы сегодня посмотрите на Сирию, то бои там практически полностью прекратились, — заявил посол в интервью петербургскому изданию «Бумага». — Никто не мог представить этого еще пару месяцев назад. Это заслуга России, США и других (стран)».

Как отметил Хантсман, впереди предстоит разобраться с тем, «как будет происходить процесс формирования нового правительства», чтобы сирийцы могли выбирать тех лидеров, которых они сами хотят.

Ранее коалиция США признала свою ответственность за гибель 801 мирного жителя от ее ударов в Сирии и Ираке.

Напомним, в пятницу, 1 декабря шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектом боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в1 сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.