«Гринпис» провоцирует массовые увольнения и безработицу в Архангельской области», — такое мнение выразил в жалобе, направленной в Генпрокуратуру, депутат областного собрания Александр Дятлов.

Он просит проверить высказывания и действия руководителя лесного отдела «Гринпис России» Алексея Ярошенко. Дятлов считает, что активисты нарушают права жителей области и подрывают экономическую безопасность региона.

Спор вокруг будущего Двинско-Пинежского заказника ведется уже 16 лет, и стороны до сих пор не пришли к взаимопониманию. Изначально речь шла о выделении под заповедник 489 тысяч гектаров леса. Но столь значительная площадь изъятых из промышленного пользования территорий несла реальную угрозу социальному благополучию области. В ходе дискуссий в течение 2017 года экологи настаивали на 350 тысячах гектаров, лесозаготовители — на 132, а большая часть местных жителей, опасаясь за свои рабочие места, вообще выступала против создания особо охраняемой природной территории. В итоге решение этого вопроса отложено на 2018 год.

Несмотря на это, соперники продолжают борьбу. Причем одна из сторон уличила вторую в использовании запрещенных приемов. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал председатель парламентского комитета по природопользованию и лесопромышленному комплексу Александр Дятлов.

«Из ряда офисов «Гринпис», расположенных в различных странах Европы, в адрес зарубежных покупателей поступают письма (имеются в распоряжении редакции), содержащие просьбы об ограничении закупок продукции у предприятий Архангельского региона, — говорит он. — Также были отправлены письма в Европейский банк реконструкции и развития, Международную финансовую корпорацию, «Московский кредитный банк», министерство промышленности и торговли Российской Федерации с просьбами не оформлять кредиты нашим предприятиям и не согласовывать их инвестпроекты».

Это, как считает депутат, подрывает не только конкурентоспособность лесопромышленной отрасли, но экономическую безопасность всего региона, поскольку подобные действия могут привести к остановке градообразующих предприятий, сокращению налоговых поступлений в бюджет, массовым увольнениям и безработице. Поэтому он направил жалобу на действия «Гринпис» и лично Алексея Ярошенко в Генпрокуратуру.

Ярошенко в ответ на критику обвиняет местных лесозаготовителей в неправильном ведении лесного хозяйства и предсказывает передел лесного бизнеса.

«Лесозаготовительные компании опустошили практически всю территорию вокруг, им не выжить. То, как вели десятилетиями хозяйство в Архангельской области, привело к смене хвойных лесов на малоценные лиственные. Поэтому за последние остатки хвойных лесов идет настоящая война. Причем не только с заказником, но и большого бизнеса с малым и средним. При этом даже территории предполагаемого заказника смогут давать только десятую часть объема сырья, необходимого для выживания всех предприятий лесного сектора, — утверждает он. — Мы понимаем, что от этих компаний зависит жизнь лесных поселков, поэтому согласились на сокращение территории заказника до 350 гектар, но с условием, что туда войдут наиболее ценные участки. Иначе какой смысл вообще в его создании?»

Забота о природе не столь беспокоит население области, как вопросы собственного благополучия. Проведенные в регионе опросы и общественные слушания показали, что большая часть жителей выступает резко против создания заказника. Тем не менее местные власти не отказываются от этого проекта и пытаются найти баланс между экономикой, экологией и социальной сферой.

«Важно помнить, что работающие на этой территории лесозаготовители не только платят налоги, занимаются лесовосстановлением, но и создают рабочие места. И так как лесосека находится у них в долгосрочной аренде на законных основаниях, они уже прочно встроены в существующие производственные цепочки. Жизненно важно понимать, что ни в коем случае нельзя лишать жителей глубинки единственной, возможно, работы и, как следствие, средств к существованию. Поэтому при создании заказников обязательно необходимо учитывать мнение и интересы северян, — отметил Александр Дятлов. — Вполне очевидно, что «Гринпис» выбрал АЦБК в качестве рычага, используя который, планирует оказывать давление на региональные власти в вопросе создания природных заказников. А если называть вещи своими именами, то это — экономическая борьба на рынке сбыта».

Уже ведутся разговоры о том, чтобы лишать международных экологических сертификатов не только предприятия, но и всю Архангельскую область. В этой связи можно только приветствовать прямые контакты поставщиков и покупателей продукции АЦКБ, которые состоялись в Архангельске.

«Мы открыто показали, где и какими способами осуществляется заготовка сырья, ответили на все интересующие вопросы. В то же время, мы хотим дать понять нашим коллегам за рубежом, что давить на руководство АЦКБ в вопросе создания заказника бессмысленно, так как решение о создании особо охраняемых природных территорий принимают региональные власти с учетом интересов местного населения», — заключил парламентарий

Нет единства мнений и в вопросе целесообразности малонарушенных лесных территорий. Часть специалистов твердо уверены в необходимости их сохранения на данной территории, другие решительно заявляют о необходимости срочной вырубки.

Почетный работник лесного комплекса Архангельской области Александр Папий в беседе с Федеральным агентством новостей высказал мнение, что создание заказника в любом случае не приведет к сохранению лесов области, если комплексно не заниматься лесным хозяйством.

«Сейчас, несмотря на наличие профильного министерства и различных управлений, ведение лесного хозяйства практически полностью возложено на арендаторов. Лесоустройства мало, нет лесовозных дорог, чтобы можно было проводить лесовосстановление, охрану, защиту от пожаров, рубки промежуточного пользования. Наличие заказника не поможет восстановить леса. Надо создавать питомники саженцев с закрытой корневой системой, и не один, а несколько, сажать лес, ухаживать за ним», — говорит Папий.

Сказать, что в Архангельской области не занимаются лесовосстановлением, конечно, нельзя. По данным статистки, она стала второй в России по объемам лесовосстановления — 63,5 тысячи гектар. Планируется, что результаты 2017 года будут еще более впечатляющими. В данный момент на территории региона находится более 11 миллионов гектаров особо охраняемых природных территорий — это национальные парки, заповедники, заказники и памятники природы. Появится ли среди них еще один, будет решено уже только в 2018 году.