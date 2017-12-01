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Филарет отказывается признавать наложенную на него РПЦ анафему
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    Филарет отказывается признавать наложенную на него РПЦ анафему

    19:29  1 Декабря 2017
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    Филарет отказывается признавать наложенную на него РПЦ анафему

    Киев, 1 декабря. Лидер непризнанного Киевского патриархата Украинской православной церкви Филарет заявил, что его не волнует наложенная на него анафема. По словам служителя культа, он считает данное решение незаконным и потому не признает его.

    «Меня лично анафема не беспокоит. Снимут или не снимут — я ее не признаю, потому что она наложена незаконно. Потому для меня анафемы не существует», — пояснил он «Интерфаксу».

    Филарет отказывается признавать наложенную на него РПЦ анафему

    Напомним, что накануне Филарет направил главе Русской православной церкви патриарху Кириллу письмо, в котором попросил восстановить молитвенное общение с христианами, «состоящими в украинском церковном расколе», и отменить наложенные ранее отлучения от церкви.

    Как сообщает «Федерал Пресс», в письме также содержится призыв устранить существующее противостояние между РПЦ и Киевским патриархатом.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #рпц #филарет #киевский патриархат #анафема
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