Возрожденный 291-й Гвардейский полк в Чечне получит боевое знамя

Москва, 1 декабря. В предстоящее воскресенье в Чеченской республике состоится торжественное вручение боевого знамени 291-му Гвардейскому мотострелковому полку.

Символ воинской доблести, чести и славы получит 291-й Гвардейский Краснознаменный орденов Невского и Суворова мотострелковый полк. Торжественная церемония состоится 3 декабря на базе полка в населенном пункте Борзой Шатойского района Чеченской Республики. Боевое знамя командиру подразделения вручит начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ полковник Михаил Барышев.

Кроме того, в церемонии примет участие сенатор Совета Федерации, легкоатлетка и олимпийский чемпион полковник Татьяна Лебедева, а также ученики местной школы № 13. Юноши и девушки не только поздравят бойцов полка с этим знаменательным событием, но и сами принесут клятву юнармейцев.