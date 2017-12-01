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Возрожденный 291-й Гвардейский полк в Чечне получит боевое знамя
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    Возрожденный 291-й Гвардейский полк в Чечне получит боевое знамя

    19:37  1 Декабря 2017
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    Возрожденный 291-й Гвардейский полк в Чечне получит боевое знамя

    Москва, 1 декабря. В предстоящее воскресенье в Чеченской республике состоится торжественное вручение боевого знамени 291-му Гвардейскому мотострелковому полку.

    Символ воинской доблести, чести и славы получит 291-й Гвардейский Краснознаменный орденов Невского и Суворова мотострелковый полк. Торжественная церемония состоится 3 декабря на базе полка в населенном пункте Борзой Шатойского района Чеченской Республики. Боевое знамя командиру подразделения вручит начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ полковник Михаил Барышев.

    Кроме того, в церемонии примет участие сенатор Совета Федерации, легкоатлетка и олимпийский чемпион полковник Татьяна Лебедева, а также ученики местной школы № 13. Юноши и девушки не только поздравят бойцов полка с этим знаменательным событием, но и сами принесут клятву юнармейцев.

    Автор: Алексей Громов
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    #чечня #291-й гвардейский полк #боевое знамя
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