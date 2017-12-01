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Спорт
Названы страны, которые сыграют в Екатеринбурге на ЧМ-2018
Спорт
Эксперт пошутил о результатах жеребьевки ЧМ-2018: Видимо, не обошлось без «русских хакеров»
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    Эксперт пошутил о результатах жеребьевки ЧМ-2018: Видимо, не обошлось без «русских хакеров»

    19:29  1 Декабря 2017  /обновлено: 19:35  01 Декабря 2017
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    Футбольный эксперт, рассуждая о результатах жеребьевки ЧМ-2018, пошутил про «русских хакеров»

    Стали известны результаты жеребьевки чемпионата мира по футболу-2018. В группе A российская сборная сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    Футбольный эксперт Андрей Малосолов, отвечая на вопрос, как он оценивает результаты жеребьевки, ответил очень остроумно.

    «К результатам жеребьевки, очевидно, причастны знаменитые русские хакеры, потому что сложно иначе объяснить, как нам досталась самая легкая группа», — пошутил футбольный эксперт.

    Футбольный эксперт, рассуждая о результатах жеребьевки ЧМ-2018, пошутил про «русских хакеров»

    «Группа у нас не просто хорошая, она абсолютно проходимая. И если мы не сможем из нее выйти, то футболистам и тренерскому составу можно смело заканчивать с футболом. Я считаю, что мы, как минимум, должны выйти из группы, желательно с первым местом, хотя у нас очень серьезный соперник в лице Уругвая», — рассуждает Андрей Молосолов.

    Эксперт пошутил о результатах жеребьевки ЧМ-2018: Видимо, не обошлось без «русских хакеров»

    По словам Андрея Малосолова, второй самый серьезный соперник российской сборной — сами футболисты.

    «Мы умеем создавать себе трудности и героически их преодолевать. Нашей команде самой судьбой было предопределено попасть в одну группу с двумя очень средними командами. Наверное, это две самые слабые команды чемпионата мира, после, может быть, Панамы», — заключил эксперт.

    Напомним, первый матч отечественной команды против Саудовской Аравии состоится 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

     

    Автор: Михаил Блинов
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